Weiterbildung und Verwöhnprogramm

Für das Sommersemester hat sich das Team der Volkshochschule Donau-Bussen das Thema „Früher – Heute – Morgen“ gegeben. Neben Bildung und Weiterbildung bieten die 170 Kurse Veranstaltungen, die zur Jahreszeit passen, bei den VHS’lern sehr beliebt sind und im Programm nicht fehlen dürfen. Aber auch zahlreiche neue Seminare sind dabei. VHS-Leiter Eberhard Schneider und sein Team freuen sich auf ein interessantes und anregendes Sommersemester.

„Mit der Welt in ihrem stetigen Wandel müssen wir Menschen uns fortwährend den Herausforderungen von Heute stellen“, schreibt Eberhard Schneider im Vorwort zum neuen VHS-Heft. Um die richtigen Entscheidungen treffen zu können, um Lösungen zu finden, sei es unabdingbar, gezielt Wissen und Bildung zu erwerben. „Darin besteht der Weiterbildungsauftrag der Volkshochschulen“, so Schneider. Wissen von früher müsse nicht überholt sein, es sei im Gegenzug Grundlage für heute und Bildung sei Zukunft. In diesen Zusammenhang hat sich die VHS das Jahresthema ausgesucht. Im Programmheft sich die themenbezogenen Angebote durch ein Symbol gekennzeichnet und somit leicht erkennbar.

So wird in zwei Vorträgen Schwaben und das Schwäbische beleuchtet. Zusammen mit dem Kreisforstamt geht es auf einen Spaziergang, der sich der Frage nach „10 000 Jahren Wald und Mensch“ widmet. Auch der Kunstkreis greift das VHS-Thema auf und will „über Gedichte sprechen, über den Mensch und die Natur in der Romantik und heute“. Im Kochkurs lernen die Teilnehmer Kartoffelsalat wie früher zuzubereiten und die Lieblingsrezepte aus Großmutters Küche kennen. Pfarrer Stegmann führt durch die Kirchen in Daugendorf und Zell. In Unlingen geht es nach einem Vortrag den Kirchturm hinauf zu den Glocken und auf dem „Ohlenger Zeitvertreib-Markt“ gibt es schwäbische Gedichte und Geschichten, Lieder und Tänze.

Neu im Programm sind Seminare, die sich mit der Psyche des Menschen beschäftigen. Dieter Dannhaus führt in das neurolinguistische Programmieren ein, das ein Schlüssel für mehr Erfolg sowohl im Beruf als auch im Privaten sein kann. Es gibt Kurse zur Verbesserung der nonverbalen Kommunikation und Tipps, wie man die Angst vor Präsentationen los wird.

Der Riedlinger Kunstkreis ’84 bietet mehrere Kunstfahrten in diesem Semester. Es geht in die Schweiz zur Picasso-Ausstellung, nach Friedrichshafen ins Zeppelin-Museum, nach Stuttgart in die Staatsgalerie und nach Ulm in die Kunsthalle Weishaupt. Wer sich selbst künstlerisch versuchen will, kann das in verschiedenen Kursen tun – neu in diesem Jahr ist der Fortsetzungskurs für Acrylmalerei.

Passend zur Jahreszeit gibt es einen Verwöhnnachmittag für Frauen, an dem es um frühlingsfrische Naturkosmetik geht. Bei „Tanz dich frei und glücklich“ können die Teilnehmer den Alltag hinter sich lassen und nach neuen Wegen zu Kraft und Lebenslust finden. Um die Gesundheit geht es auch im Kurs „Tuina – Wellness für die Füße“. Die Fußmassage ist jahrtausendealt und basiert auf chinesischem Wissen. Im Shiatsu-Kurs lernen die Teilnehmer, den Energiefluss durch sanfte Berührungen anzuregen und Helmut Maier vermittelt seine Erfahrungen, wie das Wohlfühlgewicht erreicht und durch Meditation und Selbsthypnose erreicht werden kann.

Programmheft am Freitag

Viele weitere Kurse widmen sich der sportlichen Betätigung für alle Altersklassen. Das VHS-Programm enthält spezielle Kurse für Kinder, Jugendliche und Senioren. Verschiedene Kurse im Gesundheitsbereich werden von den Krankenkassen bezuschusst. Das VHS-Team empfiehlt, sich zeitig anzumelden. Denn sollte ein Kurs eine Woche vor Beginn zu wenige Anmeldungen haben, muss er abgesagt werden. Volkshochschule wendet sich nicht nur an Privatpersonen, auch Unternehmen können hier ihre Mitarbeiter „fit“ machen, in Seminaren in den Bereichen PC, Office, Internet, Deutsch für Ausländer oder Fremdsprachen. Die VHS entwickelt maßgeschneiderte Schulungen, die auf den betrieb zugeschnitten werden.