„Weil Sana den Hals nicht vollkriegt“: So wütend reagiert die Bürgerinitiative auf Klinikschließung

Die Bürgerinitiative „Freundeskreis zum Erhalt der Riedlinger Klinik“ lädt auf Dienstag, 5. November, 20 Uhr, in den Gasthof „Hirsch“ in Riedlingen zu einer Informationsveranstaltung ein. Themen sind: Stand Entwicklung Ärztehaus und Realisierung, Absage Sana – was nun? Entwicklung des medizinischen Konzeptes.