Weihnachtsvorspiel mit jungen Pianisten

„Besonders für kleine Pianisten ist es gar nicht so einfach, vor vielen Leuten zu spielen“, meinte Klavierlehrerin Rosa Widik zu Beginn des Vorspiels ihrer Klavierklasse. „Doch der Applaus nach jedem Stück wird euch helfen.“ Neben der Aufregung gehöre Mut dazu, auf dem großen Flügel im Refektorium sein Können zu zeigen, so Widkik.

Mit Freude an Rudolf, dem Rentier, und guter Verbindung von Melodie und Begleitung begann Elias Repp die Vorspielstunde. Mutig, als kleiner Mann am großen Flügel, stellte Luis Müller mit „Kling, Glöckchen, kling“ seinen Wunschtitel vor. Daraufhin lud Selina Klein zu Rolf Zuckowsky in seine Weihnachtsbäckerei ein. Schon recht flüssig ließ danach Valeria Jauschkin ebenfalls wunschgemäß mit klarer Melodie ihre „Schneeflöckchen Weißröckchen“ vom Himmel hernieder rieseln.

Tim Auras spielt schon länger Klavier und ist spürbar vertraut mit dem Instrument.Viele fließende Abschnitte in der oberen Hälfte der Klaviatur passten zur Bassbegleitung von Rosa Widik bei einem Andante aus der Nußknacker-Suite von Peter Tschaikowski. Mit schönen Wellenbewegungen auf dem Klavier erzählte danach Sarah Neumann von „River floy in you.“ Jule Kristen spielte anfangs nach Farben, jetzt aber für sein erstes öffentliches Vorspiel nach Noten beim flotten „A,a,a, der Winter, der ist da.“ Beim vierhändigen Musizieren einer hübschen Sicilienne war Christian Ross für die Begleitung zuständig. Er löste diese Aufgabe gut mit vielen Läufen ohne Hindernis.

Eva Kaleck verband bei „Giorni Dispari“ die Melodie in verschiedenen Höhenlagen mit der Begleitung in der linken Hand, worauf Samuel Halangk mit kräftigen Tönen „Good King Wenceslas“ vorstellte. Dazu passte das bekannte „Morgen kommt der Weihnachtsmann“, das Alina Iwaschura unerschrocken und voller Freude vorspielte.

Den Abschluss der kurzweiligen Vorspielstunde gestaltete Laura Blersch. Mit flüssigen Passagen, klaren Akkorden und sauberen Steigerungen auch im mehrstimmigen Bereich, brachte sie Sennevilles „Ballade pour Adeline“ zum Vortrag. Für alle jungen Pianisten, egal ob Anfänger oder schon Fortgeschrittene, war dieser Beitrag ein Beispiel, wie viel Freude das Klavierspielen bringen kann, wenn man dem Instrument über Jahre treu bleibt.