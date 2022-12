Weihnachtsmusical, Gedichte und viele Lieder

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Alle Kinder der Grundschule Altheim hatten bei der stimmungsvoll gestalteten Weihnachtsfeier im Foyer des Gebäudes ihren großen Auftritt, sei es beim Singen, dem Vortrag von Gedichten, als Musiker, in Spielszenen oder dem vom Chor aufgeführten Mini-Musical „Der Weihnachtsgast“.

In ihm wurde der Alltag einer Familie geschildert mit Schuldzuweisungen und ruppigen Umgang, bis Briefe und Geschenke alle überraschen. Der Mann entschuldigt sich bei seiner Frau, die Frau macht ihm eine Liebeserklärung, die Geschwister finden versöhnliche Worte und die Präsente sind genau jene, die sie sich sehnlichst gewünscht haben. Das Rätseln hat ein Ende, als der Weihnachtsgast als der Autor und Schenkende hereintritt und festhält: Er habe nur das geschrieben, was eigentlich jeder von ihnen habe ausdrücken wollen. „Und das nächste Mal machen Sie es selber“. Spielszenen wechselten mit von Lisa Bechtle am Klavier begleiteten Gesangseinlagen vom Streit- bis zum Friedenslied und zeigten die Ernsthaftigkeit, aber auch die Begeisterung der Schülerinnen und Schüler. Ihnen war der Applaus aller gewiss.

Nicht weniger Beifall gab es für die Aufführungen der einzelnen Klassen, das Lied vom „Weihnachtstraum“ mit Blockflöten und Orff-Instrumenten der Klasse 3. „Dicke rote Kerzen“ stellten in Gedicht und Lied die Erstklässler vor und gaben bekannt: „Bis Weihnachten ist es nicht mehr weit“. Zwei Viertklässlerinnen freuten sich in einem englischen Text über ein großes Paket, um schließlich erkennen zu müssen, dass es nicht an sie adressiert ist. Vorfreude, aber auch Hektik während der Adventszeit thematisierten die Drittklässler in einem Spiel und mit neuem Text für das Lied „Alle Jahre wieder“, bis alle Anwesenden im Originaltext mit einstimmen durften.

Dass sie sich auch außerschulisch mit Musik befassen und Instrumente erlernen, demonstrierten mutige Kinder an Geige, Blockflöten, Tenorhorn, Horn, Flöten, Klavier und Akkordeon.

Die Klassenlehrerinnen Kerstin Hagel, Elena Schönweiler, Friedgard Zieger, Englischlehrerin Michele Bailer und Rektorin Renate Bechtle, die auch den Chor leitet, hatten die Auftritte mit den Kindern einstudiert und durften sich über das fröhliche Mittun aller freuen, bevor es mit einem „fröhliche Weihnachten“ in vielen Sprachen in die Ferien ging.