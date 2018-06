Der Schwäbische Albverein, Ortsgruppe Zwiefaltendorf/Emeringen, wandert am Sonntag, 30. November, zum Weihnachtsmarkt nach Reutlingendorf.

Die Mitglieder und alle Interessierten treffen sich um 13 Uhr an der Bushaltestelle in Zwiefaltendorf und wandern von dort über die St. Anna-Kapelle–Datthausen in Richtung Reutlingendorf. Die Wanderstrecke beträgt etwa fünf Kilometer.

Auf dem Weihnachtsmarkt in Reutlingendorf, der von den Brunnenfreunden ausgerichtet wird, kann sich die Gruppe bei Grillwurst, Punsch oder Glühwein aufwärmen (sofern dies nötig sein sollte), bevor es wieder Richtung Zwiefaltendorf zurück geht.

Der Rückweg führt über die Kiesgrube und Datthausen und beträgt noch vier Kilometer. Die Rückkehr ist gegen 17.30 Uhr geplant.