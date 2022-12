Weihnachtsfeier mit Jubilarehrung

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Als letzte Veranstaltung in diesem Jahr stand die Weihnachtsfeier auf dem Programm der Ortsgruppe des Schwäbischen Albvereins. Erstmals fand die Ehrung langjähriger Jubilare während der Weihnachtsfeier statt. Nach der Begrüßung der Anwesenden und der Jubilare durch den 1. Vorsitzenden, Helmut Emrich, brachten Alfred Merkle mit dem „Gebet des Wildes“ und dem „Herbstgespräch mit dem lieben Gott“ und Erwin Seif mit dem Gedicht „Der Nikolaus kommt“ zum Besten. Die Vorträge wurden durch gemeinsam gesungene Weihnachtslieder und ein Musikstück, dargeboten von Benno Baier, unterbrochen. Nach der Pause stand der Höhepunkt des Abends an, die Jubilarehrung. Danach erzählte Elfriede Seif mit der „D‘ Kappa“ die Geschichte eines Mädchens, dass sich vom Christkind eine neue Kappe wünschte und, weil es arme Leute waren, aus finanzieller Not eine neue Kappe aus verschiedenen Kleidungsstücken erhielt.

Durch die Corona-Pandemie war es die letzten drei Jahre nicht möglich, die langjährigen Jubilare zu ehren. Eingetreten ist man in den Albverein um Natur und Umwelt kennenzulernen, sich bei geselligen Veranstaltungen zu treffen oder ganz allgemein die Sache des Albvereins – Natur – Heimat – Wandern – und seinen Einsatz für Natur und Umwelt zu unterstützen. Ursula Ertinger, Fanny Grimm, Inge Hummler, Maria Langeneck, Agathe Rehm, Leonie Ulrich und Rainer Ehing sind 25 Jahre dabei. 40 Jahre Mitglied sind Anton Bischofberger, Erich Erdmann, Max Fränkel, Dr. Otto Mußotter, Josef Schirmer, Robert Schneider und Ernst Sölch. 50 Jahre beim Albverein sind Rosemarie Kraljic-Gröber, Marianne Panzer, Bernd Sauter und Peter Schwörer. 60 Jahre sind Pia Benner, Christian Bürk, Wolfgang Eisele, Walter Rebholz, Heinrich Reith und Alfred Sauter beim Albverein. 70 Jahre Mitglied beim Schwäbischen Albverein heißt dessen Arbeit selbstlos zu fördern und zu unterstützen. Dies haben Margarethe Götz und Emil Baier erreicht. Die Ehrenurkunden und die Anstecknadeln sowie eine Kleinigkeit der Ortsgruppe als Dankeschön für die lange Mitgliedschaft wurde von Helmut Geiselhart, Gauobmann Donau-Bussen-Gau und Helmut Emrich überreicht.

Helmut Geiselhart hatte noch eine Überraschung dabei. Er durfte Helmut Emrich den Ehrenschild für seinen jahrelangen, unermüdlichen Einsatz für den Schwäbischen Albverein im Namen des Präsidenten des Schwäbischen Albvereins, Dr. Hans-Ulrich Rauchfuß, übergeben.