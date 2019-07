Weiße Gießkannen bringen attraktive Gewinne

Fast 500 der weißen Gießkannen sind beim „Tag der offenen Tür“ der Riedlinger SZ-Geschäftsstelle im Rahmen des Sommernachtstraums an Abonnenten der Schwäbischen Zeitung verteilt worden. Und die meisten Kannen sind auch schon längst im Gebrauch. Aber noch nicht alle. Zumindest bis Mittwoch.

Denn die Kannen sind nicht nur nützlich, sondern sie waresn auch das Los für ein Gewinnspiel, bei dem Unternehmen der Region elf attraktive Preise ausgelobt haben. Jede Kanne hatte am Innenboden eine Nummer kleben. Wessen Nummer gezogen wurde, zählte zu den glücklichen Gewinnern.

Bei einer kleinen zwanglosen Zusammenkunft sind die Preise am Mittwochnachmittag an die Gewinner übergeben werden. Die Kanne mit Nummer war der Beleg, damit der Gewinn übergeben werden konnte.

So sind die Gewinner nun um Gutscheine der Firmen Häussler in Heiligkreuztal, Wolpert in Ertingen, der Adelindis Therme Bad Buchau oder der Zwiefalter Festspiele reicher. Und von Schauts Nudelmanufaktur wurde ein Paket an regionalen Lebensmitteln zusammengestellt. Das Gewinnspiel ist Teil der Aktionen, die im Rahmen des Jubiläums „300 Jahre Zeitung in Riedlingen“ in diesem Jahr stattfinden.