Wechsel-Jahresausstellung endet am Wochenende

Am Wochenende, Freitag, 30. November, und Samstag/Sonntag, 1. und 2. Dezember, endet die Wechsel-Jahresausstellung „Riedlingen – eine Stadt verändert ihr Gesicht“. Am letzten Öffnungstag, Sonntag, 2. Dezember, findet um 15 Uhr eine Führung durch die Ausstellung statt.

Auf zahlreichen großformatigen Schautafeln sind die sichtbaren und weniger auffallenden Veränderungen in der Bausubstanz bis hin zum Abbruch einiger alter Gebäude sichtbar gemacht worden. Ergänzt wird die Schau durch Luftbilder des Stadtkerns aus den frühen achtziger Jahren. Hier sind die inzwischen fehlenden Gebäude kenntlich gemacht. Gezeigt wird aber auch die Schönheit der Altstadt, die in vielen Bereichen, wie Vergleichsfotos zeigen, wohl noch nie so schön war wie in unserer Zeit.

Zur Abwechslung des Themas wurde auf historische Zeichnungen aus dem 19. Jahrhundert, wie solche für die Stadttore existieren, zurückgegriffen. Aber auch Ausstellungsstücke einer längst versunkenen Geschäftskultur wecken fast wehmütige Erinnerungen an einst. Gerade im Hinblick auf die Diskussion über neue Gebäude in und am Rande der Altstadt gewann die Ausstellung an Aktualität.