Wechsel im Johannes-Zwick-Haus

Nach fast 31 Jahren als Hausmeister im Johannes-Zwick-Haus (Gemeindehaus der evangelischen Kirchengemeinde/Riedlingen) wurde am 3. April das Hausmeisterehepaar Karin und Manfred Winkler in den wohlverdienten Ruhestand verabschiedet. Seit der Einweihung des Hauses im September 1991, waren als sie Hausmeister dafür zuständig, Haus und Garten zu pflegen, damit sich die vielen Menschen und Gruppen im Haus wohlfühlten. Im Rahmen eines Gottesdienstes sagte die Gemeinde Ehepaar Winkler „Danke“. Kirchengemeinderatsvorsitzender Paul Lenz erinnerte in launigen Worten an Begebenheiten der vergangenen Jahre und überreichte ein wohlschmeckendes Dankeschön und einen Blumenstrauß. Stellvertretend für die vielen ehrenamtlich Mitarbeitenden überreichte Heinz Renz ein „persönlich gebrautes“ Feierabendbier.

Zum Glück konnte gleich ein Nachfolger gefunden werden. Bernd Schirmacher übernahm zu seiner Aufgabe als Mesner an der Christuskirche die Hausmeisterstelle. Er wurde herzlich willkommen geheißen. Beim anschließenden Stehempfang war Platz für persönliche Dankes- und Willkommensworte.