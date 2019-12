Wechsel bei der Stiftung Eder-Mollè

An der Spitze der Dr.-Eder-und-Mollè-Stiftung hat es einen Wechsel gegeben. Nach zehn Jahren gibt Professor Dr. Schneck den Vorsitz in neue Hände. Hilde Ostermaier aus Biberach leitet nun den Stiftungsrat.

Die Dr.-Eder-und-Mollè-Stiftung wurde im Jahre 2009 vom Regierungspräsidium als Stiftung vom Finanzamt als gemeinnützig anerkannt. Sie fördert gemäß Stiftungszweck die Bildung von Frauen in Afrika, insbesondere in Kamerun. Dabei ist die Situation afrikanischer Frauen, insbesondere in Kamerun aus vielerlei Gründen problematisch. Politische Umbrüche, Landflucht, Zerfall traditioneller und insbesondere ethischer Werte, eine wachsende Armut und der Missbrauch von Arbeitskraft und Körper der Frauen sind Probleme, um die sich die Stiftung „Dr. Eder und Mollè“ seit Jahren annimmt.

Auslöser der Gründung waren Begegnungen mit missbrauchten Mädchen in den Gesundheitsprojekten von Dr. Eder in Kamerun. Die Riedlinger Ärztin Eder und die Kamerunerin Mollè kennen sich aus zahlreichen Gesundheitsprojekten und taten sich 2009 mit dem Internisten Dr. Daniel Ekoule zusammen, um ärztliche Aufklärung und Gesundheitsvorsorge in den Mittelpunkt ihrer Arbeit zu stellen. Alle drei Stifter sind unverheiratet und haben keine Kinder und wollten mit der Stiftung ihr mit Mitte 50 ihr „Lebenswerk“ nachhaltig sichern und ihr Vermögen aus Grundstücken und Häusern in Kamerun in die Stiftung einbringen.

Die Idee zur Stiftung entstand bei einer Begegnung in 2009 mit dem Dr. Eder aus Kindheitstagen bekannten Ottmar Schneck, der heute Rektor der in Riedlingen ansässigen SRH Fernhochschule ist. Der einst bei der Kreissparkasse Riedlingen als Bankkaufmann tätige Finanzfachmann und heutige Rektor, schlug die Idee eines einfachen Vereines aus, da bei wechselnden Vorständen und Mitgliedern die Nachhaltigkeit einer Zweckverfolgung weniger gesichert ist, als bei einer Stiftung.

Um diese Stiftung zu gründen bedurfte es allerdings Barvermögen, den die in Kamerun bewerteten Grundstücke und Häuser waren und sind schlicht nicht liquide und für den laufenden Betrieb der Sozialstationen nutzbar. So investierte Schneck und die in Riedlingen wohnhafte Mechthild Zimmermann jeweils einen Grundstock und gewannen weitere Stifter und Stiftungsräte für die Arbeit der vergangenen Jahre.

Jährlich kamen so rund 100 000 Euro Spenden für den laufenden Betrieb von drei Sozialzentren in Kamerun, einer Näherei und weiterer Projekte zusammen und wuchs das Stiftungsvermögen ebenfalls durch Zustiftungen kontinuierlich an. Stets war der Fokus die Hilfe zur Selbsthilfe für schutzbedürftige Mädchen.

Nach zwei Amtszeiten und zehn Jahren Engagement bat nun Schneck die Stiftungsvorstände um eine Neubesetzung des Ehrenamtes im Stiftungsrat, da er neben seiner Rektoratsaufgabe immer weniger Zeit für dieses Ehrenamt aufbringen konnte.

Mit der neu gewählten Ratsvorsitzenden Hilde Ostermaier aus Biberach und den weiteren Stiftungsräten, Angelika Hasenmaile, Manfred Steinel und Bernhard Tyborski sowie der bereits im Stiftungsrat engagierten Mechthild Zimmermann vollzog sich nun Mitte November bei einer Ratssitzung an der SRH Fernhochschule ein Wechsel an der Spitze der Stiftung. Dr. Eder und die aus Rom angereiste Patience Mollé bedankten sich für die langjährige Arbeit des bisherigen Stiftungsrates.