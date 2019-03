Wechsel an der Spitze: Neumann ist neuer Vorsitzender

Für den Badmintonverein Riedlingen endete bei der jüngsten Hauptversammlung eine Ära: Nach 24 Jahren als Vorsitzender des Vereins hat Herbert Theisinger nicht wieder für dieses Amt kandidiert. Für ihn wurde Dieter Neumann an die Spitze des Vereins gewählt. Neue Kassiererin ist Johanna Lenz. Theisinger wurde an diesem Abend auch zum Ehrenvorsitzenden ernannt (Bericht folgt).

Herbert Theisinger gab vor den 24 anwesenden Mitgliedern seinen letzten Vorstandsbericht ab. Das vergangene Jahr war für den Verein nicht nur positiv. So ist die Mitgliederzahl deutlich gesunken. Waren es Ende 2017 noch 90 Mitglieder im Verein, waren es ein Jahr später nur noch 72. Vor allem im Jugendbereich fiel der Rückgang mit einem Minus von zwölf Mädchen und Jungen deutlich aus.

Dennoch sieht Theisinger den Verein in der Jugend gut aufgestellt. Der Verein bietet am Montag und – sofern die Halle frei ist – am Donnerstag ein Jugendtraining mit mehreren Leistungsgruppen und mehreren Trainern an. Die Jugendlichen nehmen auch regelmäßig an Turnieren teil, wie Jugendleiter Klaus Schmid hernach erläuterte. Insgesamt waren 16 Jugendliche bei elf Turnieren im Einsatz. Luisa Kohler und Franca Singer gelang es, sich für die Baden-Württemberg-Ebene zu qualifizieren.

Bei den Erwachsenen sind wiederum drei Mannschaften gemeldet. Die erste Mannschaft steckt in der Landesliga mitten im Abstiegsstrudel. Das Team könne mithalten, so Mannschaftsführer Peter Kaden, doch in vielen knappen Dreisatzspielen hatten die Riedlinger das schlechtere Ende für sich – was sich nun im Tabellenplatz wiederspiegelt. Bei den Damen sei der Generationswechsel gelungen, merkte Kaden noch an.

Die zweite Mannschaft hat in der Bezirksiga ohne eine Niederlage den Meistertitel errungen und sich damit den Aufstieg in die Landesliga gesichert. Und das, obwohl das Team an keinem Spieltag in der vorgesehenen Stammbesetzung gespielt habe, wie Mannschaftsführer Christian Helfert berichtete.

Die dritte Mannschaft, ebenfalls in der Bezirksliga, hat die Saison auf dem vorletzten Platz beendet. Auch weil das Team viele Spieler an die beiden anderen Teams abgeben musste, so Mannschaftsführerin Manuela Helfert. Zudem kamen in dieser Runde fünf Spieler und Spielerinnen zum Einsatz, die ihre erste Saison in der Mannschaft bestritten.

Kassier Dieter Neumann berichtete, dank der Ausrichtung zweier Turniere, von einer positiven Bilanz. Die Kassenprüfer bestätigten eine einwandfreie Kassenführung, so dass der Vorstand hernach entlastet wurde.

Die Wahlen brauchten eine neue Zusammensetzung der Vorstandschaft. Auf den langjährigen Vorsitzenden Herbert Theisinger folgt Dieter Neumann, der einstimmig gewählt wurde. Stellvertretender Vorsitzender bleibt Klaus Schmid und Schriftführerin Manuela Helfert. Auch die Beisitzer Carolin Dreher und Alfred Möhrle wurden wieder gewählt. Als Kassiererin folgt Johanna Lenz dem bisherigen Kassier Dieter Neumann. Kassenprüfer bleiben Astrid Behm und Detlef Honig.