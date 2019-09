Wechsel an der Spitze der Katholischen Erwachsenenbildung (keb)

Unter dem Titel „Wege erkennen“ hat die katholische Erwachsenenbildung Dekanate Biberach und Saulgau mit Sitz in Riedlingen ihr neues Programm veröffentlicht. Das 152-seitige gedruckte Programmheft umfasst den Zeitraum September 2019 bis August 2020 und liegt in zahlreichen Kirchen und öffentlichen Gebäuden aus. Die Veranstaltungen finden an unterschiedlichen Orten im Landkreis Biberach und im Dekanat Saulgau statt.

Einen Schwerpunkt des Programms bildet die Anknüpfung am Thema Zukunft der Kirche, zu dem es im vergangenen Programm bereits zahlreiche gut besuchte Veranstaltungen gab. Das neue Programm vertieft die Thematik beispielsweise mit der Tübinger Dogmatik-Professorin Johanna Rahner oder der jungen Theologin und Journalistin Jaqueline Straub, die sich für Frauen im katholischen Priesteramt stark macht.

Im Bildungsprogramm finden sich zahlreiche Angebote zur Unterstützung der Eltern in ihrem Erziehungsauftrag, aber auch Tanzseminare, kreative Angebote und vieles andere mehr. Das Angebot an offenen Treffs für Alleinerziehende wurde durch einen neuen Treff in Bad Schussenried noch einmal erweitert.

„Wir versuchen aufzugreifen, was die Menschen heute bewegt,“ sagt Wolfgang Preiss-John, Leiter der katholischen Erwachsenenbildung. „Und wir freuen uns, dazu auch einige prominente Referenten gewonnen zu haben“. So kommen unter anderem Franz Müntefering zum Thema „Älter werden in dieser Zeit – einsam?“, die Buchautorin Andrea Schwarz zu „Maria ist eigentlich ganz anders“ und der bekannte Volkskundler Werner Mezger zum Thema „Migration und Moderne. Von der Suche nach Heimat in der Welt 4.0“.

Mit der Vorstellung des neuen Programms verabschiedet sich zugleich Wolfgang Preiss-John als Leiter und Geschäftsführer der katholischen Erwachsenenbildung. Bei einer außerordentlichen Vorstandssitzung wurde er von der Vorsitzenden Renate Gleinser und von allen Mitarbeiterinnen der Geschäftsstelle mit Dank und guten Wünschen verabschiedet. „Für drei sehr gefüllte Jahre mit zwei bestens gestalteten Jahresprogrammen und für die hervorragend geleistete Arbeit“, sagt Gleinser. Von viel Sorgfalt und Ausdauer, von Kompetenz und großem Einsatz seien diese Jahre mit Wolfgang Preiss-John geprägt gewesen, so Gleinser.

Nachfolger steht fest

Für die Mitarbeiterinnen der keb-Geschäftsstelle bedankte sich Edeltraud Wiedmann ebenfalls „für das gute Miteinander, die hohe Integrität und die damit verbundene gute und wertschätzende Zusammenarbeit“. Mit Bedauern wünschten alle dem scheidenden Leiter und Geschäftsführer auf seinem weiteren Weg in der Seelsorge alles Gute mit Glück, Wohlergehen und Gottes Segen. Sein Nachfolger zum 1. Oktober wird Peter Werner aus Ringschnait.