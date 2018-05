Wasserleitung erneuert und Kreisel umgebaut

Die Baustelle an der Aral-Kreuzung und der geschlossene Bahnübergang wird derzeit auch von der Stadt Riedlingen für Baumaßnahmen genutzt. So wurde eine Wasserleitung ersetzt und auch am Bahnhof wird gebaut.

Beim Bahnübergang an der Hindenburgstraße verläuft bei den Verkehrsinseln noch eine alte Wasserleitung im Boden. Die ist sanierungsbedürftig. Die geschlossene Bahnschranke beziehungsweise die Sperrung der Fahrbahn wurde für die Sanierung nun genutzt, wie Markus Steinhardt vom Tiefbauamt der Stadt erklärt. Auf einem Stück von 15 Metern wurde die Leitung ausgetauscht.

Auch an der Bahnhofstraße finden derzeit Umbaumaßnahmen statt. Der Kreisel hinter dem Bahnhof wird zwar bleiben, aber in seiner Form etwas verändert, sagt Steinhardt. Auch der danach folgende Park&Ride-Parkplatz wird etwas umgebaut.

Die Arbeiten sind schon in vollem Gange. Derzeit werden etwa die Randsteine neu gesetzt. Bis zum 15. Juni, so die Planung, sollen die Arbeiten abgeschlossen sein. Danach kann auch der Busbahnhof wieder genutzt werden.

Die Bahnhofstraße wird mit Fertigstellung der Brücke zur Industriestraße eine Durchgangsstraße. So ist über die Verlängerung der Industriestraße bis zur Eichenau und er neuen Brücke ein direkter Zugang zur Hindenburgstraße und damit in die Innenstadt künftig gegeben.