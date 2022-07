Wasser literarisch verarbeitet

„Wasser trifft Kultur“ oder „Kultur trifft Wasser“ oder „Wasser. Kultur“ ist eine Veranstaltung überschrieben, die im Rahmen der Seniorenakademie in Kooperation mit der Werner Dürrson-Stiftung in Riedlingen und dem Deutschen Literaturarchiv Marbach stattfindet und Musik und Literatur verbindet.

Herbert Theisinger, Vorsitzender der Dürrson-Stiftung, hat dafür nicht nur die Texte ausgewählt, sondern wird sie auch am Mittwoch, 20. Juli, 19.30 Uhr, im großen Saal der SRH-FernHochschule an der Kirchstraße vortragen. Die musikalische Gestaltung mit Querflöten übernimmt das Ehepaar Lisa Keaton-Sommer und Andreas Sommer.

Werner Dürrson kommt mit seinen Gedichten „Denkmal fürs Wasser“ zu Wort. Der vor 90 Jahren geborene und 2008 verstorbene Lyriker, der lange in Neufra lebte, berichtet in Anmerkungen zu dem 2004 erschienenen Band, dass er zweimal zum Thema Erarbeitetes verlustig ging: 1957 bei seiner Überfahrt per Schiff nach New York, als das Produkt eines „naiven Versuchs“, den Atlantik zu beschreiben, bei einem Windstoß in diesem verschwand. 1985 – und damit bereits als Lyriker etabliert – hatte er sich erneut dieses Elements angenommen. Fast vollendet, wurde es – samt sämtlicher Kopien – bei einer Zugfahrt von Paris zurück nach Neufra geraubt. 2004 schließlich legte er den Band vor, aus dem Theisinger lesen wird.

Zusammen mit dem Schriftsteller Volker Demuth hat Werner Dürrson einen Tag vor seinem Tod die nach ihm benannte Stiftung begründet. Und auch Demuth hat sich mit dem Thema Wasser befasst, lebte er vor seinem Umzug nach Berlin mit seiner Familie doch lange in Zwiefaltendorf nahe der Donau. In seinem 2019 erschienenen autobiografischen Roman „Niederungen und Erhebungen“ beschreibt er seine Empfindungen im „Haus am Fluss“, bezeichnet es als „Floß“, das sich bewege. „Und auch der Garten bewegt sich. Sie sind Teil des Flusses, seiner Dynamik, seiner Dramaturgie“.

Als dritten Text hat Herbert Theisinger eine Kurzgeschichte von Günter Weisenborn ausgewählt, einem Schriftsteller und Widerstandskämpfer, dessen 120. Geburtstag am 10. Juli begangen werden konnte und der 1969 in Berlin starb. Sein Text „Zwei Männer“ befasst sich mit einer Unwetterkatastrophe in Argentinien, in die Herr und Bediensteter geraten. Hier wird die Ohnmacht des Menschen gegenüber der Urgewalt deutlich, aber auch, wie man sich in größter Not trotz großer Standesunterschiede annähert. Der Eintritt ist frei.