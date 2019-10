Was gibt Trost und Kraft in der Trauer

„Mitten aus dem Leben“ heißt eine Veranstaltungsreihe der Caritas und dem katholischen Dekanat in Zusammenarbeit mit den Selbsthilfegruppen Lichtblick Riedlingen/Sigmaringen und KonTiki Biberach. Es sind Veranstaltungen für Menschen, die sich mit dem Tod, der Trauer danach und die wiederzufindende Hoffnung auseinandersetzen wollen. Im Rahmen dieser Reihe laden die Organisatoren zu einer Lesung in Riedlingen ein: Am Mittwoch, 16. Oktober, ist Freya von Stülpnagel zu Gast und liest aus ihrem Buch „Immer wieder zurück ins Leben“. Beginn ist um 19.30 Uhr im katholischen Gemeindehaus.

„Der Tod lieber Angehöriger stellt immer eine große Zäsur in unserem Leben dar. Trauer ist die natürliche Reaktion auf einen so schweren und endgültigen Abschied. Wie können wir leben, wenn sie nicht mehr da sind? Was macht Trauer mit uns und unserem sozialen Umfeld? Wie können wir trotz des Verlustes wieder Freude am Leben finden, ohne den Verstorbenen zu vergessen, indem wir ihm weiterhin einen Platz in unserem Leben geben?“ In ihrer Trauertrilogie sei sie diesen Fragen nachgegangen, so die Autorin. Und in dem neuen Buch schaut sie mit offenem Herzen auf die Verluste, die einem sonst noch im Leben begegnen. „Lebensbejahende Erfahrungen dürfen wir dennoch machen, die es uns dann ermöglichen, immer wieder zurück ins Leben zu finden“, schreibt Freya von Stülpnagel, deren Buch den Untertitel trägt: „Was Trost gibt und Kraft verleiht“.

Mit Freya von Stülpnagel kommt eine profilierte Autorin und Trauerbegleiterin nach Riedlingen. Sie ist Juristin und war Anwältin. Nach dem Suizid ihres Sohnes ließ sie sich zur Trauerbegleiterin ausbilden. Sie führt seit 2001 Einzelgespräche, leitet offene Trauergruppen, hält monatlich Trauergottesdienste, bietet Traueransprachen und die Gestaltung von Gedenkfeiern an. Und sie hat mehrere Bücher geschrieben.

Der Vortrag ist für jedermann offen; alle sind eingeladen, die sich mit dem Thema Verlust und dem Tabuthema Trauer auseinandersetzen wollen.