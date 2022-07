Was es mit der Grundsteuerreform auf sich hat

Auf Einladung der Stadt Riedlingen referieren Vertreter des Finanzamts Biberach am Montag, 8. August, über die anstehende Grundsteuerreform 2025. Das verkündet die Stadt Riedlingen in einer Pressemitteilung. Die Informationsveranstaltung findet ab 18 Uhr in der Stadthalle Riedlingen statt.

Dabei werden die allgemeinen Grundsätze der Reform dargestellt und über Fragen rund um die Abgabe der Feststellungserklärungen zum 01. Januar 2022 (Grundsteuererklärung) informiert. Anhand konkreter Beispiele wird dargestellt, welche Daten benötigt werden, woher diese stammen und wo sie eingetragen werden müssen. Bei der Veranstaltung wird auch ein Vertreter des Gutachterausschusses anwesend sein. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.