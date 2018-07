„Wanted DOA“ spielt im Hängegarten

Unplugged und live: Die Riedlinger Band „Wanted DOA“ (Dead or Alive) gibt am Samstag, 21. Juli, ab 19 Uhr im Hängegarten in Neufra ein Sommerkonzert unter freiem Himmel. Die fünf Musiker hoffen auf einen lauschigen Sommerabend, mit Blick über das Donautal und Klassikern von Bon Jovi, Deep Purple und Bryan Adams.

Christiane Johannsen vom Neufraer Hängegarten hofft auf viele Musik- und Gartenbegeisterte, die bei einem herrlichen Sonnenuntergang den Samstagabend mit der Riedlinger Band „Wanted D*O*A*“ im Hängegarten genießen wollen. Die Band mit Ralf Breimayer, Thomas Oberleiter, Christof Gerster, Tobi Strang und Wolfgang Ruchti spielen Songs wie „It’s My Life“, „Wanted dead or alive“ oder „Livin’ on a prayer“. Das zum Teil eigen arrangierte Repertoire umfasst bekannte Titel von Bon Jovi über Gotthard, Deep Purple, Guns N’Roses, Whitesnake, bis hin zu CCR und Neil Young. Viele der Songs können die Zuhörer mitsingen. Auch Tanzen wird im Hängegarten möglich sein.

Das Konzert beginnt um 19 Uhr, die Veranstaltung ist bewirtet. Die Autos können auf den öffentlichen Parkplätze gegenüber der Schlossmauer abgestellt werden.