Wanderwoche als Höhepunkt des Wanderjahres

Das Hotel Weißes Ross, ein in allen Belangen sehr gut geführtes Haus mit sehr freundlichem Personal, in Marienberg in Sachsen. Eine Große Kreisstadt mit rund 16 500 Einwohnern und 17 Ortsteilen – der ideale Platz für die Wanderwoche.

In Kretscham war am Montag der Einstieg auf den Kammweg bis zur Stümpelhütte, über den Kreuzbrückfelsen und Waldeck zum Fichtelberg. Er ist mit 1214 m der höchste Gipfel im deutschen und der zweithöchste des Erzgebirges. Die zweite Gruppe lief von Oberwiesenthal, die Rennrodelstrecke zur Sachsenbaude und weiter zum Fichtelberg.

Eine Gruppe wanderte am Dienstag von Seiffen rund um die Binge direkt nach Bad Einsiedel. Danach führte der Weg auf dem E 3 zur Schwartenbergbaude, auf dem Kammweg über Glashütte zurück nach Seiffen. Die anderen liefen zur Bergkirche, entlang der Straße zur Binge und weiter zum Ahornberg; auf verschiedenen Wegen ging es zurück nach Seiffen zum Einkaufen.

Vom Parkplatz „Schwarzwassertal“ in Kühnhaide war eine Gruppe durch das romantische Schwarzwassertal, dem Aufstieg zum Katzenstein, auf dem Fernwanderweg Eisenach-Budapest nach Pobershau und nach Marienberg. Die zweite Gruppe lief vom Parkplatz Katzenstein ins Tal der Schwarzen Pockau. Über die Schwarzbeerschänke, den Ort Neusorge verlief der Weg nach Rittersberg und mit ÖPNV nach Marienberg.

Am Donnerstag wanderte die erste Gruppe durch die Stadt zur Stadtmühle. Weiter führte der Weg zum Waldschlösschen, nach Lauta zur Drei-Brüder-Höhe. Der Rückweg führte wie der Hinweg der zweiten Gruppe auf E 3 und EB zum Hotel.

Höhepunkt war die Wanderung in die Wolkensteiner Schweiz. Für die Wanderer verlief der Weg vom Bahnhof steil hinauf nach Wolkenstein. Über Schlossplatz und Marktplatz führte der Wanderweg wieder abwärts bis fast zum Fluss Zschopau. Ab hier begann der alpine Steig steil bergauf zur Anton-Günther-Hütte. Über die Himmelsleiter steil hinab, Warmbad und Gehringswalde waren für die Stationen nach Wolkenstein. Der steile Abstieg erfolgte wie der Aufstieg; alle hatten den Höhepunkt geschafft. Am Samstag war der Parkplatz „Schwarzwassertal“ der Start für die Wanderung über die Reißigmühle und Hirtsteinbaude zum Omnibus; eine Tour zum „Auslaufen“. Beim Abschlussessen im Rosengarten erfolgte der Dank an die Wanderführer. Weitere Infos siehe unter www.albverein-riedlingen.de/reisetipps.