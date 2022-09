Wanderung auf dem Ernst-Kotz-Weg

Die Senioren der Ortsgruppe Riedlingen des Schwäbischen Albvereins bieten am Donnerstag, 8. September, den markierten Rundwanderweg auf dem "“rnst-Kotz-Weg“ an. Dazu sind alle Wanderbegeisterten, auch Gäste, eingeladen. Treffpunkt und Abfahrt mit Privat-Pkw ist um 14 Uhr am Fotohaus Schwarzer in Riedlingen.

Die Ortsgruppe Rottenacker hat für ihren ehemaligen Vertrauensmann Ernst Kotz diesen sechs Kilometer langen Rundwanderweg angelegt und mit einem roten Punkt markiert. Vom Parkplatz am Museum führt der Weg hinauf zum Wasserhochbehälter. Von da führt er hinab zum Tiefen Brunnen. Nach einer Pause bietet sich hier die Abkürzung mit grünem Punkt an. Der Wanderweg geht nun hinab zur Donau und daran entlang nach Rottenacker. Über den neuen Bahnübergang kommt man hinauf zum Parkplatz, wo auch gegenüber in Rosi's Dorfwirtschaft die Schlusseinkehr stattfindet.