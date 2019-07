Wandern und Mondscheinyoga

Der Kneipp-Verein Riedlingen bietet am Dienstag, 16. Juli, eine Abendwanderung sowie ihr traditionelles Sommer-Mondscheinyoga bei schönem Wetter unter freiem Himmel an. Die Veranstaltung findet dieses Jahr nicht auf dem Bussen statt, sondern an den Ertinger Schwarzachtalseen, Treffpunkt ist hinter dem Restaurant „Paradies am See“ um 20 Uhr. Gemeinsam mit den Yogalehrerinnen Annemarie Voss, Renate Nägele und Alexandra Wirz geht es dann auf einen Spaziergang mit kleinen Yoga-Auszeiten rund um die Naturseen. Der Yogaabend ist auch für Anfänger und Interessierte geeignet, bitte bequeme Kleidung und Mückenschutz mitbringen.