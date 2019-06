Seit mehr als 20 Jahren treffen sich die Seniorengemeinschaften von Neufra und Altheim-Heiligkreuztal-Waldhausen im Juni eines jeden Jahres, um eine über den Karl-Wolf-Steg hinausreichende Freundschaft zu pflegen und zu festigen. Herrlich im Schatten großer Bäume erlebten mehr als 60 Senioren einen ungezwungenen Nachmittag.

Konrad Bauer hieß seine Neufraer Senioren ebenso herzlich willkommen wie die Gäste aus Altheim vom anderen Ufer der Donau. Mit Gertrud Locher und der Frauengemeinschaft war unter großen Bäumen auf dem Neufraer Sportgelände alles organisiert und hergerichtet. Ein leiser Luftzug sorgte dafür, dass nicht wie unter den Sonnenschirmen Schwüle und stehende Hitze aufkommen konnte.

Das alljährliche Stegfest bezeichnete Bauer als ein immer besonderes Ereignis im Jahresprogramm. Gespräche und Gesang, beginnend mit „Wahre Freundschaft soll nicht wanken“, füllten den Nachmittag. Für die Bewohner Neufras hieß Ortsvorsteherin Erika Götz neben den einheimischen Besuchern vor allem die Altheimer Gäste willkommen. Auch in ihrem Sinn soll diese jährliche Begegnung, die seit mehr als 20 Jahren die Senioren diesseits und jenseits der Donau zusammenführt, fortgeführt und gestärkt werden.

Für eine besondere Überraschung an diesem heißen Nachmittag sorgte der Kindergarten Neufra. Mit seiner Leiterin Rosi Schmid hatte die kleine, putzmuntere Schar ein hübsches Programm erarbeitet, das den Gästen viel Vergnügen bereitete. Allen Aktionen wurden mit Beifall belohnt. Nach einem frisch im Kreis gesungenen Lied formte sich die nett herausgeputzte Schar zu einer Zirkusmanege, in der man im Galopp seine Runden drehen konnte.

Kleine Akrobaten

Danach waren kleine Akrobaten zu bewundern, die Teller jonglieren konnten und mit Regenschirmen und bunten Tüchern graziöse Bewegungen vollführten. Der kleinen Artistenschar hat es sichtbar Freude gemacht, vor soviel Zuschauern aufzutreten, das kühle Bluna als Belohnung war redlich verdient.

Eigentlich sollen bei diesen Treffen die Senioren beider Gemeinden nicht unbedingt getrennt an Tischen sitzen, um so in Gesprächen das Verbindende noch mehr zu pflegen. Doch wie es halt so ist: „Mr sieht sich ja sonst so wenig“.

Wenigstens das Singen hallte über die Donau zusammen mit der Zusage: „Im nächsten Jahr trifft man sich in Altheim wieder.“ „Hoffentlich“, so mutmaßten manche Neufraer hinter vorgehaltener Hand, „haben die Altheimer dann auch so herrliches Wetter hergerichtet wie wir in diesem Jahr.“