„Wählt euren individuellen Weg“

94 Abiturienten haben am Freitagnachmittag in der Aula des Kreisgymnasiums Riedlingen aus der Hand der Schulleiterin Anja Blüthgen und ihres Stellvertreters Alexander Thomas ihr Reifezeugnis entgegengenommen. Mit einem Schulpreis für eine Note zwischen 1,1 und 1,4 geehrt wurden Jule Erdmann, Dominik Hermann, Diana Jarkas, Vera Ott, Natalie Seifert, Elena Unger, Martin Weiß und die beiden Schulbesten Moritz Maurer und Patricia Stöhr, die zudem als Scheffelpreisträgerin die Rede für die Abiturienten hielt.

Nach dem Schulleiterwechsel wurden neue Schritte bei der Zeugnisvergabe beschritten. Abgetrennt vom Abi-Ball, der von den jungen Leuten selber ausgerichtet wird, fanden sich die Abiturienten nicht weniger festlich in der Aula ein, um in Begleitung von Eltern, Geschwistern und Verwandten das Dokument in die Hand zu bekommen, das ihnen den Weg in die Zukunft eröffnet. Mit zum festlichen Charakter der Veranstaltung trug die musikalische Umrahmung von Singeklasse, Unterstufenchor und des Orchesters bei.

Passend zum Thema des Aufbruchs für die Abiturienten hatte Musiklehrerin Yvonne Oßwald das Lied „Lass uns auf die Reise gehen“ ausgesucht, ein Thema das die Schulleiterin in ihrer Begrüßung aufgriff. Es sei nun Zeit zum Abschied nehmen und zum mutigen Weitergehen. Das Rüstzeug für den nächsten Schritt hätten sie erworben. Das bestandene Abitur sei ein Grund zur Freude und für sie Anlass „von Herzen zu eurem verdient erworbenen Reifezeugnis“ zu gratulieren. Den Notendurchschnitt von 2,34 nannte sie „ein beachtliches Ergebnis“. Neun Abiturienten schlossen mit einem Schnitt zwischen 1,1 und 1,4 ab und zwölf zwischen 1,5 und 1,7, wofür es Belobungen gab.

Den Dank an die Eltern für die Unterstützung verband sie mit der Feststellung, dass ein gutes Elternhaus die beste Voraussetzung für die Entwicklung von Kindern und Jugendlichen sei. „Nur im Zusammenwirken von Schule und Elternhaus kann dieses Ziel Abitur erreicht werden“, unterstrich sie.

Stark beigetragen dazu hätten aber auch die Lehrer und Lehrerinnen, denn Fleiß, Durchhaltevermögen und geistige Disziplin entwickelten sich nicht von selbst. In den Dank an das Gelingen bezog sie neben ihnen auch Sekretärinnen, Hausmeister und das Personal in der Cafeteria mit ein.

Goße Hoffnungen

Mit auf den Weg gab sie den jungen Leuten: „Wir brauchen in Deutschland Menschen, die ihr Bestes geben wollen, deren Handeln ein eindringlicher Reflexionsprozess vorausgeht, die ihre zur Verfügung stehenden Kräfte und Fähigkeiten zum Gelingen unserer Gesellschaft einsetzen – also euch!“ Man benötige eine neue Generation, die verantwortungsbewusst für ihr Ziel und mit ihrer Zeit lebe und zur Gestaltung einer lebenswerten Zukunft beitrage. „Wir setzen große Hoffnung in euch“, bescheinigte sie den Abiturienten, weil es der Vorzug der Jugend sei, die Sehnsucht nach einer wahrhaft gerechten Welt lebendig in sich zu verspüren und die Unbeschwertheit und Kraft aufbringe, Veränderungen zu bewirken. Mit dem Wunsch nach Standhaftigkeit, Mut, Hoffnung und viel Glück entließ sie die Abiturienten in eine Zukunft nach der Schule.

Um ein Zitat des deutschen Rappers Kontra K rankte sich die Rede von Patricia Stöhr: „Flügel wachsen einem nur, wenn man den Mut auch hat und springt“. Sie erinnerte an die Herausforderungen, denen sich die Abiturienten während ihrer Schulzeit stellen mussten; die Notwendigkeit, bis an die Grenzen zu gehen und dennoch nicht aufgegeben zu haben. „Anfangs erschien das Abitur wie ein riesiger, kaum bezwingbarer Berg“, gestand sie, doch: „Wir alle hatten den Mut zu springen.“ Über mathematische Formeln oder literarische Stilmittel hinaus hätten sie viel über sich selbst gelernt und sich weiterentwickelt, nämlich Durchhaltevermögen bewiesen, sich nach Niederlagen aufgerappelt, nie den Kampfgeist verloren. Mit den bestandenen Abiturprüfungen seien ihnen nun die ersten kleinen Flügel gewachsen, mit denen sie sich auf die Reise in einen neuen Lebensabschnitt begäben.

In ihrem Dank, „dass uns Flügel wachsen konnten“, stellte sie die Lehrerinnen und Lehrer voran, die sie auf das Abitur vorbereitet, sie motiviert hätten, keine Oberflächlichkeiten und Ungenauigkeiten duldeten und in der Endphase sogar ihre Freizeit für zusätzliche Vorbereitungsstunden opferten. Dank galt für sein Engagement auch dem „Oberstufenverein“ für die Organisation vieler Aktionen.

Dank an die Eltern

Doch sie vergaß auch die Eltern nicht. „Sie haben uns unterstützt, nie aufgehört, an uns zu glauben und sie haben uns ermutigt, wenn die Situation für uns unbezwingbar erschien“. Auch wenn die Küken nun flügge geworden seien, zeigte sie sich überzeugt, dass die Eltern „uns auch weiterhin eine große Stütze sein werden“.

Auch wenn sie nun das Kreisgymnasium verließen und die Wege sich trennten, blieben die Erinnerungen erhalten an die „vielen lustigen und anstrengenden Stunden“, Studienfahrten, Rentierparty, Stufenhütte. In die Zukunft blickend, empfahl sie, in schwierigen Situationen erlerntes Durchhaltevermögen beizubehalten. Anstatt an aufkommenden Schwierigkeiten zu verzweifeln, solle man sich vor Augen führen, was man bereits geschafft habe. „Bewahrt euch die Dinge, die euch motivieren! Kämpft für die Dinge, für die euer Herz schlägt!“ Wählt euren individuellen Weg, der euch glücklich macht!“, hießen ihre Appelle, bevor sie ermutigte, den Mut für zukünftige Herausforderungen zu haben. „Denn nur so wachsen euch Flügel, die euch zu all euren Zielen bringen können!“

Abgehoben hat schließlich auch das Orchester unter der Leitung von Dr. Ralf Uhl, das mit „Highway to hell“ sogar noch eine Zugabe parat hatte.