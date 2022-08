VR Bank schüttet Dividende in Höhe von 4,0 Prozent aus

Die VR Bank Riedlingen-Federsee hat sich vor Kurzem zur Vertreterversammlung getroffen und konnte solide Ergebnis- und Wachstumszahlen präsentieren, heißt es in einem Bericht der Bank.

Aufsichtsratsvorsitzender Christoph Etter ging bei seiner Begrüßung im Kurzentrum in Bad Buchau insbesondere auf das Thema „Nachhaltigkeit“ ein und hob hervor, dass es für die Bank einen besonderen Stellenwert habe, ihre Kunden auf dem Weg der Nachhaltigkeitstransformation zu unterstützen.

Vorstandssprecher Albert Schwarz gab zu Beginn seines Berichtes einen kurzen Rückblick auf die Entwicklung der Wirtschaft und der Finanzmärkte im Jahr 2021. Das Geschäftsjahr 2021 war insbesondere durch die Fusion der Federseebank mit der Volksbank-Raiffeisenbank Riedlingen zur VR Bank Riedlingen-Federsee geprägt. Bei der Präsentation der Zahlen der Bank verdeutlichte Schwarz, dass die Bank ihr Kundengeschäft weiter ausbauen und ihre Marktposition festigen konnte.

Das betreute Kundengeschäft beträgt insgesamt 1,7 Milliarden Euro. Dies sei im Vergleich zum Vorjahr ein Zuwachs von 112 Millionen Euro oder sieben Prozent. Zu diesem Wachstum habe neben der positiven Entwicklung der Kundenanlagen auch die anhaltend starke Kreditnachfrage beigetragen. Eine besondere Auszeichnung als „Premium-Partner Förderberatung“ habe die Bank von der DZ Bank für ihre aktive Vermittlung von Förderdarlehen erhalten.

Die Entwicklung der Ertragslage sei insbesondere durch einen im Vergleich zum Vorjahr höheren Zinsüberschuss geprägt. Der Provisionsüberschuss liege auf Vorjahresniveau. Die Verwaltungskosten seien aufgrund Tarifsteigerungen und Aufwendungen im Zusammenhang mit der Fusion stärker als geplant angestiegen. Das erwirtschaftete Betriebsergebnis liege mit 0,79 Prozent der durchschnittlichen Bilanzsumme unter dem Vorjahreswert, aber weiterhin über dem Verbandsdurchschnitt.

Das Eigenkapital könne durch die Zuführung zu den Rücklagen und der Dotierung des Fonds für allgemeine Bankrisiken nachhaltig gestärkt werden. Somit werde auch in Zukunft sichergestellt, dass die weiter steigenden Eigenkapitalanforderungen eingehalten werden können und weiterhin Spielraum für Kreditwachstum gegeben sei. Der Vorschlag zur Ausschüttung einer Dividende in Höhe von 4,0 Prozent wurde angenommen. Vorstand und Aufsichtsrat wurden von der Versammlung entlastet.

Für das laufende Jahr erwarte die Bank aufgrund des unerwartet kräftigen Zinsanstiegs deutlich höhere Kurswertabschreibungen auf ihre Eigenanlagen in Wertpapieren. Dies könne das Ergebnis im laufenden Jahr deutlich belasten. Mittel- bis langfristig würden sich durch den Zinsanstieg positive Ergebniseffekte für die Bank ergeben.

In seinem Bericht gab Vorstand Schwarz auch einen Überblick, wie die Bank mit dem Thema „Nachhaltigkeit“ umgehe. Als regionale Kreditgenossenschaft engagiere sich die VR Bank Riedlingen-Federsee vielfältig in der Heimatregion und unterstützt nachhaltige Projekte. So wurden zum Beispiel im Rahmen der Klimainitiative „Morgen kann kommen“ Baumpflanzaktionen in der Region mit 10 000 Euro unterstützt.

Die zur Wiederwahl anstehenden Aufsichtsräte Hans Blersch, Christoph Etter und Wolfgang Kettnaker wurden von den Vertretern für weitere drei Jahre im Amt bestätigt. In der Vertreterversammlung wurden die im Zuge der Verschmelzung ausgeschiedenen Aufsichtsräte der ehemaligen Federseebank Paul Jaud, Alexander Maier, Wolfgang Mayr und Hubert Menz für ihr langjähriges Engagement zum Wohle der Federseebank durch den Baden-Württembergischen Genossenschaftsverband und den ehemaligen Aufsichtsratsvorsitzenden der Federseebank, Hubert Schmid, geehrt.