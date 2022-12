VR Bank Riedlingen-Federsee sponsert 3D-Drucker

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Das aktuelle Übungsobjekt der Klasse 11a sieht aus wie ein Spielzeugauto. Zusammengesetzt ist es aus bunten Teilen und Kabeln. An der Front hat es Leuchten, die an Augen erinnern. Tatsächlich soll dieses Auto hohe Ansprüche erfüllen und ist Teil eines Projekts zum Thema „autonomes Fahren“ am Kreisgymnasium. Was dem sympathischen Objekt noch fehlt, ist ein Ultraschall-Sensor. Mit seiner Hilfe kann das Auto selbständig fahren und sogar einparken. Die Schülerinnen und Schüler entwerfen mithilfe eines CAD-Programms eine passende Halterung für diesen Sensor. Dann kommt der 3D-Drucker zum Einsatz: Er trägt das Material Schicht für Schicht auf und lässt das gewünschte Bauteil in die Höhe wachsen. Eine am Computer erdachte Idee materialisiert sich und wird im Wortsinne begreifbar.

Mit dem 3D-Druck steht der Schule eine innovative und wegweisende Technik offen, die kreative Ideen anregt und Lernende auf ihre berufliche Zukunft vorbereitet. Die VR Bank Riedlingen-Federsee unterstützt das Kreisgymnasium dabei und sponsert den neuen 3D-Drucker. Personalreferent Christoph Hirsch hat das Projekt zum autonomen Fahren besucht und bekam von den Jugendlichen und Physiklehrer Dirk Massinger genauere Einblicke. Die VR Bank Riedlingen-Federsee ist seit 2022 Bildungspartnerin des Kreisgymnasiums. Von einer zukunftsorientierten Ausbildung junger Leute erhofft man sich eine Stärkung des Raumes in und um Riedlingen, eine steigende Berufsqualität und attraktive Arbeitsplätze in der Region.

