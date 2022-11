VR Bank macht Wünsche wahr

Die VR Bank Riedlingen-Federsee hat mit den Spenden aus den Mitteln der Lotterie VR-Gewinnsparen wieder Wünsche wahr gemacht. 63 Vereine, Organisationen und Institutionen aus der Raumschaft haben in der ersten Hälfte des Jahres 2022 Spenden in Höhe von 62 375,32 Euro bekommen. Die Spendenüberweisungen erfolgte pünktlich zum Ferienbeginn.

Viele Vereine und Organisationen haben kleinere oder größere Wünsche, die ohne das VR Gewinnsparen nicht erfüllbar wären. Möglich machen die Spendenausschüttung VR-Bankkunden, die über 19 000 Lose monatlich in die Lostrommel bringen.

Und die Wünsche waren vielfältig: Ob Notenblätter oder Instrumente für Musik- und Gesangvereine, eine Rettungspuppe für die DLRG oder ein Rettungsring für die Schwimmhalle. Ein Extra-Bonbon gab es für 13 Schulklassen in der Region: Wunschziele ihrer Abschlussfahrt, wie etwa Natur pur im Schwarzwald, in Berlin die große Politik zu schnuppern oder ins Klosterdorf Benediktbeuren zu reisen, auch die Erkundung eines Moorbiotops wurden unterstützt.

Nachhaltigkeit und Umweltbewusstsein fördern seit Jahren die Hochbeete und Insektenhotels des Gewinnsparvereins. Im ersten Halbjahr wurden neun weitere Insektenhotels und 14 Hochbeete aufgestellt, ob für die Knirpse in Hailtingen oder die Tagespflege mit Herz in Seekirch. Die Bank dankt allen Schulen, Kindergärten und Senioreneinrichtungen für ihre wertvolle Mitarbeit an unserem Ökosystem.

Für Renaturierung und Renovierung des Vereinsheims gab es eine Finanzspritze für den Fischereiverein Unlingen. Bälle, Pokale, Laufbänder, und vieles mehr waren die Wünsche von acht Sportvereinen. Equipment gab es für die Theaterfreunde in Binzwangen und Oggelshausen, auch hier konnte Gewinnsparen seinen Tribut leisten.

Ein Tipizelt im Garten, welches Kind hat diesen Traum nicht? Die Federseezwerge in Bad Buchau konnte die Bank hierbei unterstützen. Weitere zwölf Kindergärten freuten sich über ihre Wunscherfüllung. Die fast schon legendären Blühmischungen des Imkereivereins sind die geniale jährliche Unterstützung für allerlei Insekten, Fauna und Flora. Auch Brauchtum und Fasnetsaktivitäten fanden ihren Platz zur Unterstützung.

Hier wurden Wünsche im Wert von 62375,32 Euro erfüllt

Kindergarten Villa Kunterbunt Binzwangen, Kindergarten Pflummern, Kindergarten Spatzennest Grüningen, Joseph-Christian-Schule Riedlingen, Michel-Buck-Gemeinschaftsschule Ertingen, Fachpflegeheim des ZfP Südwürttemberg Riedlingen, Haus mit Herz Tagespflege Seekirch, Kindergarten Kanzach-Knirpse Hailtingen, Kindergarten St. Clemens, Betzenweiler, Kath. Kindergarten St. Josef Wilflingen, Sozialstation Riedlingen, Kindergarten Kleiner Drache Uigendorf, Naturkindergarten Uttenweiler, Kath. Kirchenpflege Riedlingen, Michel-Buck-Gemeinschaftsschule Ertingen, SV Langenenslingen – Abt. Fußball, Katholische Sozialstation, Schutzgemeinschaft Deutscher Wald Kreisverband Biberach, Abt-Ulrich-Blank Schule Uttenweiler, Grundschule Dürmentingen, Federsee-Grundschule Alleshausen, Kreisgymnasium Riedlingen, Imkerverein Riedlingen, Badmintonverein Federleicht Riedlingen, Bürgerverein – Soldatenkameradschaft Betzenweiler, DLRG OG Ertingen, Fischereiverein Unlingen, Föderverein Grundschule Altheim, Förderverein Schwimmbad Ertingen, Freiw. Feuerwehr Riedlingen – Abt. Zwiefaltendorf, Freiwillige Feuerwehr Dürmentingen, Freiwillige Feuerwehr Uigendorf, FV Altheim, Gai-Hexen Binzwangen, Jugendfeuerwehr Betzenweiler Jugendfeuerwehrausstattung, Kath. Kirchengemeinde Unlingen, Kindergarten Pestalozzi, Ertingen, Kindergarten Federseezwerge Bad Buchau, Kindergarten St. Clemens, Betzenweiler, Kinderkrippe Pusteblume Ertingen, Kirchenchor Dürrenwaldstetten-Ittenhausen, Liederkranz Betzenweiler, Musikkapelle Zwiefaltendorf, Musikverein Ertingen, Musikverein Uttenweiler, Musikverein Wilflingen, Naturkindergarten Uttenweiler, Schulverein der Donau-Bussen-Schule, Schützengilde Dürmentingen, Seniorengenossenschaft Riedlingen, Sportverein Binzwangen, Sportverein Daugendorf, Sportverein Unlingen – Abt. Fußball und Jugendfußball, St. Fidelis Jugendhilfe Heudorf, SV Betzenweiler, SV Langenenslingen – Abt. Turnen, Tennisclub Ertingen, Theaterfreunde Binzwangen, Theatergruppe Oggelshausen, Turn- und Sportverein Ertingen – Abt. Volleyball, Verein für Deutsche Schäferhunde Dürmentingen, Verein für Freunde und Förderer für das Haus für Senioren Langenenslingen. (sz)