VR Bank Riedlingen ist auf Wachstumskurs

Die Fusion mit der Federseebank ist einer der Schwerpunkte der Volksbank-Raiffeisenbank Riedlingen im vergangenen Jahr gewesen. Die „neue“ VR Bank Riedlingen-Federsee eG hat jetzt zirka 30 000 Kunden, davon sind 16 785 Mitglied bei der Bank. Die Bilanzsumme ist auf 916 Millionen Euro und das betreute Kundenvolumen auf annähernd 1,72 Milliarden Euro angestiegen. Das Betriebsergebnis liegt um 134 000 Euro leicht unter dem Vorjahreswert. Die Bank will, wie im Vorjahr, eine Dividende in Höhe von 4 Prozent an ihre Mitglieder ausschütten.

Fusion erfolgreich abgeschlossen

Die Fusion und die Zusammenführung der Datenbestände über das Rechenzentrum konnte im November 2021 erfolgreich abgeschlossen werden. In beiden Häusern habe es eine hundertprozentige Zustimmung gegeben. „Ein deutliches Votum der Mitglieder“, sagt Vorstandssprecher Albert Schwarz bei der Bilanzpressekonferenz. Vorstand Jochen Beck spricht von einem guten Miteinander, die Mitarbeiter seien motiviert. Im Ablauf bräuchten die Veränderungen noch etwas Zeit.

Bilanzsumme deutlich gewachsen

Die Zahlen für das vergangene Jahr sorgten für zufriedene Mienen bei den Vorständen. Die Bilanzsumme ist 2021 deutlich angewachsen. Die Bank verzeichnet ein Plus von 48 Millionen Euro (+5,5 Prozent). Auch im zweiten Jahr sei man den Kunden, dem Handel und der Industrie ein zuverlässiger Partner gewesen, sagte Jochen Beck. Es bestehe weiterhin eine hohe Kreditnachfrage und es seien überdurchschnittliche Zuwächse bei den Kundeneinlagen zu verzeichnen.

Kreditnachfrage auf hohem Niveau

Das betreute Kundenkreditvolumen hat um zwölf Millionen (+ 2 Prozent) auf 575 Millionen Euro zugelegt. Die Nachfrage nach Wohnimmobilien und das Interesse an Eigenheimfinanzierungen lagen auch 2021 auf hohem Niveau, ebenso bei gewerblichen Bauten. Nicht nur das geplante Wachstum ist übertroffen worden, es wurde auch eine hohe Vermittlungsquote bei Fördermitteln erzielt. Als Hausbank ist die VR Bank Riedlingen-Federsee für ihre Kunden direkter Ansprechpartner für Mittel, die die Politik über öffentliche Förderinstitute zusagt. Allerdings sei die Niedrigzinsphase passé, so die beiden Banker. Der deutliche Zinsanstieg werde künftig die Kredite verteuern.

Marktanteile ausgebaut

Auch im zweiten Coronajahr wurde gespart. Das zeigt sich in den weiter gestiegenen Kundenanlagen. Das Geld floss zum Teil in klassische Sparprodukte. Aber auch ertragsstärkere Anlageformen wie Aktion und Fonds waren nachgefragt. Die Kundenanlagen stiegen um 87 Millionen Euro (+ 8,3 Prozent) an und lagen 2021 bei 1,14 Milliarden Euro. Im betreuten Kundengeschäft konnten die Marktanteile weiter ausgebaut werden. Es erreichte einen Stand von fast 1,72 Milliarden Euro, was einen Zuwachs von 98 Millionen Euro (+ 6,1 Prozent) gegenüber dem Vorjahr bedeutet. Der Zinsüberschuss liege mit einem Zuwachs um 1,1 Millionen Euro über dem Vorjahresniveau bei 16 Millionen Euro. Allerdings liefen viele hochverzinste Anlagen in den kommenden Jahren aus und das würde für Druck sorgen, so Schwarz. Bei der Vermittlung von Wertpapieren und Immobilien gebe es weiterhin eine hohe Nachfrage. Der dabei erzielte Provisionsüberschuss liege in etwa auf Vorjahresniveau. Es sei schwierig, das noch weiter auszubauen, so die Finanzexperten.

Die Fusion der beiden Banken hat sich in den Verwaltungsaufwendungen niedergeschlagen. Der Anstieg um 1,1 Millionen Euro resultiere aus Kosten im Zusammenhang mit der Fusion und aus Tarifsteigerungen bei den Personalaufwendungen, die im Plan lägen, sagt Schwarz.

Dividende auf Vorjahresniveau

Für das vergangene Jahr will die Bank ihren Mitgliedern eine Dividende in Höhe von 4 Prozent auf ihre Geschäftsanteile ausschütten. Einen entsprechenden Beschlussvorschlag werden Vorstand und Aufsichtsrat der Vertreterversammlung unterbreiten. Die Dividende liegt damit auf Vorjahresniveau. Insgesamt werden an die Mitglieder 423 015,45 Euro überwiesen. Gleichzeitig wird eine Million Euro den Rücklagen zugeführt.

Für 2022 gehen die Vorstände Schwarz und Beck trotz der Auswirkungen der Corona-Pandemie und des Ukraine-Krieges von einer weiterhin stabile Wirtschaftsentwicklung im Geschäftsgebiet der VR Bank aus. Für die Bank rechnen sie mit einem weiteren Einlagenwachstum. Der Schwerpunkt der Beratungsgespräche werde deshalb weiterhin die Kundenansprache im Hinblick auf Umschichtungen in Wertpapieranlagen sein. Besondere Kreditrisiken erkennen beide derzeit nicht.

Seit der Corona-Pandemie nutzten die Kunden verstärkt Online-Banking und bargeldloses Bezahlen. „Der Bedarf an Bargeld ist zurückgegangen“, sagt Schwarz. Die Vorstände sind überzeugt, dass der Trend anhalten wird. Schließungen von Geschäftsstellen sind nicht geplant. In allen Geschäftsstellen, außer in Oggelshausen und Alleshausen, wurde das SB-Angebot ausgebaut. Im Servicebereich gibt es Münzeinzahler und Münzrollengeber.

Auch das Thema Nachhaltigkeit beschäftigt die Bank. „Das ist ein wichtiges Thema, dem wir uns dauerhaft stellen müssen“, sagt Jochen Beck. Unter anderem werden Kunden bereits nachhaltige Kreditkarten aus Maisstärke angeboten.

Engagiert ist die Bank außerdem bei der bundesweiten Klimainitiative „Morgen kann kommen“. Derzeit werden mit der Schutzgemeinschaft Deutscher Wald „Zukunftsbäume“ in Langenenslingen und Ertingen gepflanzt.

Und sie hätten immer ein offenes Ohr, wenn Vereine, Schulen und gemeinnützige Organisationen Hochbeete, Insektenhotels oder Blühwiesen anlegen wollen, so die Vorstände.