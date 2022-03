„Vorwiegend heiter“ heißt es am Samstag, 12. März, 19 Uhr, in der Kapelle von Sankt Gerhard in Riedlingen. Die Vorsitzende des Fördervereins der Conrad-Graf-Musikschule Waltraud Wolf will es in – immer noch – schwierigen Zeiten wagen und lädt zur Benefizveranstaltung. Die Journalistin schöpft bei der Lesung aus ihrem Fundus von Glossen zu verschiedenen Themen: Befindlichkeiten, Beziehungen, aber auch Kindermund. Angesichts des aktuellen Krieges in der Ukraine beleuchtet sie zudem ein wenig das Schicksal ihrer Mutter während zweier Weltkriege. „Vorwiegend heiter“ soll es dennoch bleiben.

Die musikalische Begleitung des Abends in der Sankt Gerhard-Kapelle - das Refektorium des Kapuzinerklosters als gewohnte Stätte von Musik und Literatur ist der Öffentlichkeit noch nicht zugänglich - übernimmt Bernd Buck mit Carmen Hugger. Beide gehören dem Klarinetten-Quartett „HolzArt“ an. Bernd Buck ist Lehrer für Saxophon und Klarinette an der Conrad Graf-Musikschule. Ihr zugutekommen die erbetenen Spenden.

Der Eintritt ist frei. Die aktuellen Corona-Regeln müssen eingehalten werden: geimpft, genesen, getestet. Zudem ist während der Veranstaltung eine FFP2-Maske zu tragen. Waltraud Wolf hofft, in blitzenden Augen dennoch die Freude an ihren Worten und den Klarinetten-Klängen ablesen zu können.

Das Riedlinger Streichquartett, dem ansonsten dieser Termin zehn Tage nach Aschermittwoch gehört, verschiebt sein Konzert auf einen späteren Zeitpunkt. Es wird zudem am 26. und 27. März die „Schwäbische Schöpfung von Hugo Brotzer nach Sebastian Sailer musikalisch umrahmen. Simone Braun, Armin Bauschatz, Anton Köberle und Johannes Traub, alle Mitglieder des Riedlinger Theatersommers, sind fest am Einstudieren der Ankündigungen von Gottvater, der Bedenken des Erzengels Gabriel und des Sündenfalls von Adam und Eva.