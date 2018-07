Vorteilsausgleich und Vandalismus

Vandalismus, Anwohnerbeteiligung am Hochwasserausgleich, Mietspiegel und Konzeption Kindergärten: Mehrere brisante Themen hat der Gemeinderat Riedlingen am Montag, 23. Juli, auf seiner Tagesordnung. Die Sitzung beginnt um 18.30 Uhr im Sitzungssall des Rathauses. Es ist die letzte öffentliche Sitzung vor der Sommerpause.

Folgende Tagesordnung ist vorgesehen: 1. Vorteilsausgleich Hochwasserschutz – Grundsätze und Satzungsverfahren; 2. Kauf Schuppenteile, Acker- und Wiesengrundstücke in Neufra – Mittelfreigabe, Aufhebung Sperrmerk; 3. Beschluss Benutzungsordnung Dorfgemeinschaftshaus Neufra; 4. Kindertagesstätten – a) Konzeption, Personal und Organisation, b) Änderung der Satzungen über die Erhebung von Benutzungsgebühren a) in den städtischen Kindergärten b) für die städtische Kinderkrippe; 5. Vorgehen der Stadt gegen Vandalismus / Sachbeschädigungen in Riedlingen - Videoüberwachung, Einzäunung, Beleuchtung; 6. Erstellung eines qualifizierten Mietspiegels; 7. Entwicklung und Aufbau eines Digital Hubs; 8. Beschaffung eines gebrauchten Löschgruppenfahrzeuges (LF8/6) für die Freiwillige euerwehr Riedlingen, Abteilung Daugendorf; 9. Bekanntgabe der in der nichtöffentlichen Sitzung gefassten Beschlüsse vom 25. Juni; 10. Bekanntgaben der Verwaltung; a) weiteres Vorgehen über die städtebauliche Erneuerungsmaßnahme „Weilerstraße-Zentrum/Mühlvorstadt“ - b) Halbjahresbericht; 11. Wünsche, Anfragen.