Vorstandschaft bestätigt

109 Mitglieder zählt der Kunstkreis 84 Riedlingen aktuell. Doch nicht nur für sie ist er aktiv, sondern er engagiert sich für alle, die sich für Kultur interessieren. Bei ihm zu Hause fühlen darf sich, wer selber malt oder auch die Kunst anderer schätzt und gerne bei Ausstellungen betrachtet oder/und sich zur Literatur hingezogen fühlt.

Bei seiner Jahreshauptversammlung bestätigten die anwesenden Mitglieder die Vorstandschaft mit Dr. Berthold Müller an der Spitze und Barbara Bulander als seine Stellvertreterin und – zusammen mit Hannelore Sigrist – Leiterin des Malerkreises. Waltraut Jerger bleibt dem Verein als Schriftführerin erhalten und Barbara Engler als Kassiererin. Ute Krause und Renate Sauter leiten den Literaturkreis. Er trifft sich jeweils am zweiten Dienstag im Monat um 19 Uhr im Kaplaneihaus, dem Domizil des Kunstkreises und hat sich in den vergangenen Monaten Büchern mit dem Thema Umwelt gewidmet und befasst sich aktuell mit „Die undankbare Fremde“ von Irena Brezna, einer Auseinandersetzung um Exil und Fremdheit und schließlich dem Brückenschlag zwischen den Kulturen.

Der Malerkreis kommt alle zwei Wochen zusammen, um sich mit verschiedenen Techniken zu befassen, wie zuletzt mit Radierungen nach Fotografien von Riedlingens besonderen Ecken. Bei den nächsten Zusammenkünften werden Collagen gefertigt, die drei Felder des Zaunes um den Aufführungsort des Sommertheaters zieren sollen. Mit Werkschauen treten die bildenden Künstler unter den Mitgliedern bei zwei Ausstellungen in Erscheinung. Im Kaplaneihaus aber ist auch Platz für Künstler von außerhalb. Als nächste stellen die Malerin Eva Bozenhardt aus Tübingen und der Maler und Bildhauer Dieter Gassebner aus Blaubeuren aus. Vernissage ist am 12. Mai, 19 Uhr.

Beliebt sind zudem die Kunstfahrten des Kunstkreises 84, die Mitglieder wie Nichtmitglieder zu bedeutenden Galerien führen, so am 16. Juli nach Riehen/Basel in die Fondation Beyeler zur Ausstellung „Mondrian“, was in Kooperation mit der Volkshochschule Donau-Bussen geschieht. Oft gehen ihnen kunsthistorische Vorträge voraus. Alles über die Aktivitäten des Kunstkreises 84 Riedlingen und einen bildnerischen Einblick in frühere Ausstellungen gibt die Homepage unter www.kunstkreis84.de.