Vorlesestunde mit Peter Brendler

Die Katholische öffentliche Bücherei (KÖB) Neufra macht mit beim Bundesweiten Vorlesetag am 16. November. Peter Brendler, Erfinder und Leiter des Riedlinger Flohmarkt- und Kasperletheaters liest am Freitag, 16. November, um 15 Uhr rund eine Stunde lang Geschichten aus dem Märchenland. Gelesen wird in der Bücherei im Pfarrgemeindehaus Neufra, Schlossberg 13. Im Anschluss an die Vorlesestunde darf in der Bücherei gestöbert und ausgeliehen werden.

Der Bundesweite Vorlesetag gilt als das größte Vorlesefest Deutschlands: Die Initiatoren „Die Zeit“, Stiftung Lesen und Deutsche Bahn Stiftung haben den Bundesweiten Vorlesetag vor 15 Jahren ins Leben gerufen, damit vor allem Kindern noch mehr vorgelesen wird und möglichst jede und jeder in Deutschland Spaß am Lesen hat. Weitere Informationen über die Initiative findet man unter: www.vorlesetag.de.