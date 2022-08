Vorfahrt missachtet – Radler verletzt

Leichte Verletzungen hat ein Radfahrer am Montag bei einem Unfall in Riedlingen erlitten. Gegen 10 Uhr bog ein 61-jähriger Seatfahrer von der Schillerstraße nach links in die Goldbronnenstraße ab. Dabei übersah er einen 85-jährigen Radler. Der kam von rechts und hatte Vorfahrt. Die beiden Fahrzeuge berührten sich leicht, weshalb der Radler stürzte. Dabei erlitt er leichte Verletzungen. Zur ambulanten Behandlung kam er in ein Krankenhaus. Am Seat und dem Fahrrad entstand Sachschaden von mehreren hundert Euro. Die Polizei ermittelt nun den genauen Unfallhergang. Der Seatfahrer sieht einer Anzeige entgegen.