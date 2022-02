Vorfahrt missachtet

Leichte Verletzungen hat sich ein Mann bei einem Unfall am Donnerstag in Riedlingen zugezogen. Kurz nach 14 Uhr fuhr ein 45-Jähriger in seinem Audi auf der Bundesstraße 312 in Richtung Hailtingen. An der Einmündung Zwiefalter Straße kam von rechts ein Peugeot. Die 34-jährige Fahrerin dieses Autos bog nach links in Richtung Stadtmitte ab und achtete nicht auf die Vorfahrt. Die Autos stießen zusammen, der Vorfahrtsberechtigte dadurch leicht verletzt und suchte im Anschluss an die Unfallaufnahme selbstständig einen Arzt auf. Beide Fahrzeug waren nicht mehr fahrbereit und mussten von Abschleppern geborgen werden. Den Gesamtsachschaden schätzt die Polizei auf ungefähr 15 000 Euro.