Vorfahrt missachtet: 8000 Euro Sachschaden

8000 Euro Sachschaden sind das Ergebnis eines Unfalls, der sich am Donnerstagmorgen in Riedlingen ereignet hat. Wie die Polizei mitteilt, ist gegen 10 Uhr ein 74-Jähriger mit seinem Toyota von der Konrad-Manopp-Straße nach rechts in die Zwiefalter Straße eingebogen. Dabei hat er einen 30-jährigen Smartfahrer übersehen, der Vorfahrt hatte. Beim Zusammenprall der Fahrzeuge wurde niemand verletzt. Die Polizei schätzt den Schaden an den Fahrzeugen auf 8 000 Euro.