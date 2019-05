Vorführungen, Führungen, Ansprachen: Neues Hallenbad wird eröffnet

Am Sonntag, 12. Mai, können die Bürger mehr als nur einen Blick ins neue Hallenbad werfen: Mit Schwimmeinlagen, Führungen bei einem Tag der offenen Tür und einer offiziellen Einweihungsfeier wird das Riedlinger Schwimmbad eröffnet. Dazu sind alle Bürger eingeladen. Von 13 bis 16 Uhr bietet Stadtbaumeister Wolfgang Weiss Führungen in der neuen Schwimmhalle an. Um 13.30 und um 14.30 Uhr zeigt der TSV Riedlingen Schwimmeinlagen auf den 25 Meter-Bahnen der neue Halle und um 15.30 Uhr sind Vorführungen des DLRG geplant. Die offizielle Einweihungsfeier mit Ansprachen von Landrat Dr. Heiko Schmid, Bürgermeister Marcus Schafft, dem Stadtbaumeister sowie der TSV-Schwimmabteilung beginnt um 17 Uhr. Hernach erhält das Hallenbad noch eine ökumenische Segnung. Die Schwimmabteilung des TSV Riedlingen bietet an diesem Nachmittag Kaffee und Kuchen.

Foto: Archiv/Warnack