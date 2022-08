Vorbereitungen in der „heißen Phase“

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

„So langsam wird’s ernst“, sind sich Musiker sowie die gesamte Einwohnerschaft der Riedlinger Teilgemeinde Zwiefaltendorf einig. Das Kreismusikfest vom 1. bis 3. Oktober rückt näher und die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren. Notenschlüssel aus Holz in verschiedenen Größen wurden jetzt mit den Kreismusikfest-Farben bestrichen und den Einwohnern der Gemeinde zum Verkauf angeboten. Sie sollen den Ort im Vorfeld und auch während der Festtage einheitlich schmücken.

Die Musiker zogen kürzlich mit Marschmusik durchs Dorf und machten kräftig Werbung. Die Einwohner freuten sich, und beim Gasthaus Rössle wurde noch ein kleines Standkonzert gegeben. Am Festumzug nehmen 88 Gruppen und Musikkapellen aus Zwiefaltendorf und der Umgebung teil. „Beachtlich“, so der Veranstalter. Es werden extra dafür Festwagen gebaut.

Die Organisatoren freuen sich darüber, dass sich acht Musikkapellen zum Wertungsspiel angemeldet haben. Am Samstag, 1. Oktober, findet ab 16 Uhr und am Sonntag, 2. Oktober ab 8 Uhr das Wertungsspiel in der Gemeindehalle Unlingen statt. So werden neben den Musikvereinen Offingen und Unlingen auch die Stadtkapelle Hayingen, der Musikverein Frankenhofen sowie die Brass Band Oberschwaben/Allgäu zu hören sein.

Die VR-Partynacht am Samstag, 1. Oktober, beginnt um 19 Uhr im Festzelt. „Schwarzwurst Blech“ und „Dirndlknacker“ werden kräftig einheizen. Ein Bus-Shuttle-Service für die Gäste wird eingerichtet. Karten sind bereits im Vorkauf zum 9-Euro-Ticket-Preis erhältlich.

Der Sonntag steht ganz im Zeichen der Blasmusik. Nach dem Frühschoppen ist um 13 Uhr Gesamtchor und anschließend Festumzug. Nach der Notenbekanntgabe wird der Musikverein Hohentengen noch für Stimmung sorgen.

Am Feiertag Montag, 3. Oktober, ist nach dem Frühschoppen mit den „Ehgnerländer“ Seniorennachmittag. Man freue sich jetzt schon auf viele Begegnungen. Hansy Vogt wird durchs Programm führen, bevor die Albdorfmusikanten und „Anton Gälle und die Scherzachtaler Blasmusik“ zum Endspurt blasen.

Die 400-Seelen-Gemeinde Zwiefaltendorf wird sich Anfang Oktober sicherlich im Ausnahmezustand befinden. Unterstützt wird die Musikkapelle auch von befreundeten Vereinen sowie den Einwohnern des Dorfes und der Stadt Riedlingen. Näheres unter www.kreismusikfest-2022.de.