Vor Supermarkt Auto angefahren

Mehrere Hundert Euro Sachschaden hinterließ ein Unbekannter am Montag in Riedlingen.

Zwischen 6 und 10.15 Uhr parkte ein Seat auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarkts in der Altheimer Straße. In dieser Zeit wurde das Auto angefahren. Um den Schaden in Höhe von etwa 400 Euro kümmerte sich der Unbekannte nicht. Stattdessen flüchtete er. Seine Spuren blieben an dem Tatort zurück. Spezialisten der Polizei haben sie gesichert. Sie geben den Ermittlern vom Polizeirevier Riedlingen, Telefon 07371/9380, erste Hinweise auf den Unfallverursacher.