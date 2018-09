Von Toren, Kaplänen und dem ersten Bad

„Eine Mauer war das Kennzeichen für eine Stadt“, hat Hilde Teschner am Mittwochabend rund 40 Frauen zu dem Gang entlang der Stadtmauer eingestimmt, organisiert vom katholischen Frauenbund Riedlingen. Einen Eindruck über ihre einstige Mächtigkeit schenkte der Hinweis, dass die Mauer an dem heute als Musikschule genutzten alten Schulhaus „bis zum Fachwerk reichte“.

Die Gründung Riedlingens wird um 1255 datiert. Hier orientiert man sich an einer Schenkungsurkunde, einer Hofstatt an das Kloster Heiligkreuztal. Die Grafen von Veringen hatten die Stadt angelegt. Ihre Motivation? Gewinn zu machen. „Die Lage am Fluss war ideal“, stellte die Führerin fest, wie die Verkehrslage am Schnitt zweier bedeutender Straßen. Riedlingen war eine Stadt des Handels, erklärte Hilde Teschner, und wer in die Stadt hinein wollte, der musste beim Einlass an den Toren bezahlen. Der Handel in der Schranne – dem heutigen Rathaus –, Verköstigung und Unterbringung von Händlern und Pferden waren Einnahmequellen.

Dass der Kirchturm älter als die Kirche ist und vielleicht zu „irgendeiner Burg“ gehörte, mutmaßte sie. An der Prachtstraße am Marktplatz hatten die reicheren Bürger ihre Heimstatt, in der Mühl-, Rössle- und Pfaffengasse standen eher bescheidenere Ackerbürgerhäuser. In Pfründhäusern wohnten von der Bevölkerung finanziell verhaltene Kapläne, schließlich wollte man sich vor der ewigen Verdammnis retten. „Es gab bis zu 15 Kapläne“, sagte Hilde Teschner. Und: „Das war ein Betrieb in der Kirche“, schließlich musste jeder jeden Tag eine Messe halten, dies war aber auch in den verschiedenen Kapellen möglich, der Veit-Kapelle in der Mühlvorstadt, der Katharinen-Kapelle beim Siechenhaus Richtung Altheim und der Nikolauskapelle am Platz des früheren Hotels „Brücke“.

Traumberuf Turmwächter

Als ihren „Traumberuf“ bezeichnete die pensionierte Lehrerin jenen des Turmwächters und zitierte daraus aus dem Buch von Winfried Aßfalg „Damals in Riedlingen, Mauern, Türme, Tore“ dessen Aufgaben im 18. Jahrhundert: zu den vielen Betstunden die Glocken läuten, die Beobachtung der Umgebung, ob Gefahr droht, aber auch das Schmieren der Glocken alle vier Wochen. Bis 1903 war das so.

Bereits im 19. Jahrhundert abgebrochen wurde der Zeller Turm, der auch Gefängniszellen hatte. Erhalten blieb der Zellemesturm in der Anlage hinter dem Rathaus.

Gut genug zum Bierbrauen

Aus Steinen einstürzender Häuser in der Pfauengasse, ebenfalls Teil der Stadtmauer, wurde der Stadtgraben aufgefüllt und die Straße 1860 – noch vor der Kirchstraße – geöffnet.

Jetzt führte der Gang die muntere Schar an ein Fachwerkhaus Ecke Rössle- und Apothekergasse mit dem ältesten Laden, einem Kiosk ähnlich. Zwei Bretter übereinander lassen Überlegungen zu, was hier wohl verkauft wurde: Salz und Zucker sicher, waren sich alle einig. Dann richteten alle ihren Blick auf einen der letzten Reste der Stadtmauer in der Pfaffengasse.

Groß und mächtig erhebt sich das Spital zum Heiligen Geist am Wochenmarkt – die Chance auf einen Wohltäter hinzuweisen: Konrad Manopp, der in dem Haus Kranke und Arme betreuen ließ und von dessen Stiftung Riedlingen – auch dank der Hospitalwälder – noch heute profitiert. Besondere Aufmerksamkeit schenkte die Führerin dem Spitalbrunnen. Aus ihm schöpften die Riedlinger ihr Wasser, das vom Österberg her floss. Brunnenvögte achteten darauf, dass es nicht verunreinigt wurde. Die Donau war wegen der vielen Einleitungen ein „Abwasserkanal“ und ihr Wasser nicht zum Trinken geeignet, zum Bierbrauen allerdings taugte es.

Durchs Spitaltörle ging’s hinaus vor die Stadtmauer, die an einigen Häusern und den beiden Türmen am Stadtgraben mit ihren Schießscharten noch erkennbar ist. Hier erfolgte der Hinweis auf die Verlegung des Friedhofes um 1780 – aus hygienischen Gründen – von der Kirche weg an seinen heutigen Platz. Das Frauenkloster der Seelschwestern wurde aufgelöst und die Michaelskapelle, wo die Toten aufgebahrt lagen, zum heutigen Zwiefalter Tor umfunktioniert. Damit wurde ein neuer Zugang in die Stadt erreicht und die Gefährte mussten nicht mehr durch das Mühltor am Steilhang in der heute nach ihm benannten Straße kutschieren.

Drei Tore, zwölf Türme

Warum das Kapuzinerkloster außerhalb der Stadtmauern erbaut wurde? Weil die Bettelmönche auch außerhalb der Öffnungszeiten der Tore unterwegs waren.

Drei Stadttore und zwölf Türme, acht davon im Bereich des Grabens, wies Riedlingen einst aus, vermittelte Hilde Teschner ihren aufmerksamen Zuhörerinnen. Von den Toren zeigte sie Ansichten: Weilertorturm, Donau- oder Brucktor und Mühltor.

Eng ist der Durchgang zum Scharfrichter-Haus nahe der Donau und „am Rande de Stadt“, einem Mann, der wichtige Dienste leistete und dennoch ausgegrenzt war. Von der Froschlache aus eröffnet sich ein Blick auf die einstige Posthalterei neben dem „Ulmer“ und heutigen “Tapas“.

Ein Halt beim Narrenbrunnen? Hilde Teschner lenkte den Blick auf ein Pferd unter dem Storch an der Spitze. Seine Bewandtnis? Im Wegscheiderhaus befand sich einst das Gasthaus „Zum weißen Rössle“. Der Künstler Gerold Jäggle nahm dies und den Vorgängerbrunnen in der Säule auf.

Die erste Riedlinger Stadtmauer

In der Donaustraße empfahl Hilde Teschner mit dem Hinweis, „Nase zuhalten“, sich die erste Riedlinger Stadtmauer zu betrachten, gebaut aus Quadersteinen, darauf Bruch- und darüber natürliche Steine. Neben dem „Stadtgespräch“ ein weiterer Halt, darin weise ein gotisches Gewölbe auf die Gründung der Stadt hin. Die erste Badeanstalt war dort, verriet die Führerin.

Am Platz vor dem Mühltörle als Innentor, das zum Bedienen der Mühlen genutzt wurde, die Auskunft, dass sich hier die „Brotlauben“ befanden, wo man sich mit Erzeugnissen des Bäckerhandwerks eindecken konnte. Auf dem Marktplatz wurde Vieh gehandelt. Dort kam es 1804 zu einem verheerenden Brand, dem elf Häuser zum Opfer fielen, jene in der ersten Reihe wurden nicht mehr aufgebaut.

Mit dem Dank an Hilde Teschner und dem Versprechen, die Reihe der Stadtführungen für interessierte Frauen fortzuführen, schloss Thea Knoll die Veranstaltung und viele sehen jetzt „ihre“ Stadt mit anderen Augen und auf jeden Fall aufmerksamer an.