Von sensationellen Funden und spannenden Grabungen

Die Mineralien- und Fossilien-Freunde Riedlingen laden zusammen mit der VHS Donau-Bussen zu einem Vortrag ein. Dr. Helmut Schlichtherle spricht am Dienstag, 3. Mai, ab 20 Uhr in der Kundenhalle der Riedlinger Kreissparkasse zum Thema „Pfahlbauten am Bodensee, Moorsiedlungen in Oberschwaben – Highlights der Großen Landesausstellung 2016 in Bad Schussenried und Bad Buchau“.

Der Vortrag zeigt den Weg von den ersten Entdeckungen steinzeitlicher Siedlungen am Bodensee und im Federseegebiet bis zu den neuen naturwissenschaftlich-archäologischen Untersuchungen der Landesarchäologie. Sensationelle Funde, wie die steinzeitliche Maske von Riedschachen, die Radscheiben aus dem Olzreuter Ried, der Kupferdolch aus dem Schorrenried bei Reute, und spannende Ergebnisse neuer Siedlungsgrabungen im Federseeried stehen im Mittelpunkt des Vortrages.

Der Referent leitete zahlreiche archäologische Unternehmungen im südwestdeutschen Alpenvorland und führt mit seinem Thema in die Große Landesausstellung Baden-Württemberg ein, die noch bis 9. Oktober in Bad Schussenried (Steinzeit) und Bad Buchau (Bronzezeit) gezeigt wird.

Ergänzend zum Vortrag wird Mitte Mai eine Exkursion zu den Grabungsstätten der Großen Landesausstellung 2016 im Federseeried durchgeführt.

Der Eintritt kostet fünf Euro.