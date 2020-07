Von Riedlingen aus kann man jetzt „Ernährungswissenschaft und Prävention“ studieren

Der künftige Studiengang „Ernährungswissenschaft und Prävention wird der 35. an der SRH-Fernhochschule Riedlingen sein. Er beginnt zwar am 1. September, aber wie bei allen anderen Studiengängen auch ist ein Einstieg zu einem beliebigen Monatsersten möglich. Semester gibt es an der Mobile University nicht, sondern die weitgehend freie Wahl in der Reihenfolge der Pflichtmodule. Studiert wird an beliebigen Orten, normalerweise im Online-Studium, der Versand papierener Skripte kostet etwas mehr. Einige wenige Veranstaltungen, etwa Prüfungen, finden in Riedlingen oder in einem der Studienzentren der SRH Fernhochschule statt, aber auf freiwilliger Basis. Man kann sich auch per Videoüberwachung daheim prüfen lassen. Die Studiengebühr beträgt für den Bachelor derzeit entweder 14000 Euro über 36 Monatsraten oder 15000 Euro über 50 Monatsraten. Bachelor-Studien dauern regulär drei Jahre, eine doppelt so lange Studienzeit ist gratis in der Gebühr eingeschlossen.