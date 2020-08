Von Montag an bis hierher und kaum weiter

Eine 14-jähriges Mädchen aus Stetten am kalten Markt ist am Dienstag, 18. August, vermisst worden. Dies bestätigte die Polizei am Mittwochnachmittag auf Anfrage von schwaebische.de. Mittlerweile ist das Mädchen wieder aufgetaucht und wird nicht mehr vermisst, wie die Polizei Ravensburg auf Anfrage mitteilt.

Was war geschehen? Ein Suchaufrauf von Angehörigen in den sozialen Medien war am Mittwochnachmittag bereits mehrere tausend Mal geteilt worden.