Von Mineralien und Fossilien

Die Schalterhalle der Kreissparkasse in Riedlingen hat sich mit zahlreichen Besuchern gefüllt, als die Riedlinger Mineralien- und Fossilienfreunde ihre Ausstellung eröffneten. Unterstützt von den Riedlinger Briefmarkenfreunden präsentieren sie hier bis Montag, 15. Dezember, die Exponate.

Dass viel Herzblut aus Wissen, Interesse, Engagement und Liebe zum Hobby drinsteckt, ist der Ausstellung anzusehen. In drei rollbaren Vitrinen sind die Mineralien ansprechend ausgestellt, im Rohzustand und teilweise bearbeitet. Eine Vitrine zeigt die Fossilien. Zwei Stellwände befassen sich mit der Erdgeschichte, zeigen großformatige Detailabbildungen mit den passenden Erklärungen. Die über viele Jahre zusammengetragenen Sammlungen der ehemaligen Lehrer des Kreisgymnasiums Edgar Zink und Hartmut Jakob wurden ergänzt durch die Sammlung Hansjörg Walls, die er von seinem Vater geerbt hat. Informationsblätter liegen aus.

Bei der Eröffnung sprach Kreissparkassen-Regionaldirektor Matthias Reichelt als Hausherr von den Steinen, die selten im Zentrum des Interesses stünden. Wenn sie aber entschlüsselt würden, könnten sie Geschichten erzählen. Daran arbeitete Zink bei der Veranstaltung, der Grundlegendes zur Entstehung von Gesteinen und Mineralien erklärte – in allgemein verständlicher Form. Immer in Bezug zum Lauf der Erdgeschichte gesetzt, machte er die riesigen Zeiträume deutlich, die zur Entstehung der Gesteine und Mineralien nötig waren und sind.

„Wir bewegen uns auf dünnem Parkett“, sagte er und blickt dabei auf das Verhältnis der ungeheuren Menge Magma, die unsere Erde ausmacht und aus der alles Gestein kommt, zur Kruste, auf der wir leben. Illustriert durch beeindruckende Fotografien von Kristallen, sprach er von den Kräften, die schon immer wirkten und es heute noch tun. Die Alpen beispielsweise seien immer noch im Entstehen. Das „Aktualitätsprinzip“ gelte hier: Mechanismen, Gesetze, die in der Natur wirken, haben gegolten und gelten noch; die Ursachen für die Entstehung von Neuem in der Natur waren und sind dieselben.

Nicht nur Sünde der Menschen

Jakob übernahm den Fossilien-Part: „Fossilien sind Urkunden über vorzeitliche Lebewesen.“ Häufig seien es ehemals im Wasser lebende Tiere, deren harte Überreste heute als Teile im Gestein erhalten sind und aufgesammelt oder ausgegraben werden könnten – oft weit entfernt von heutigen Ozeanen und auch auf der Schwäbischen Alb. Auf ein paar hundert Jahre hin oder her komme es in dem Gebiet nicht an, sagte auch Jakob. Die derzeitige Wärme schreibt er in diesem Zusammenhang nicht allein den Sünden der Menschen zu, sondern sieht sie als erdgeschichtliche Entwicklung – wie die bekannten vergangenen Eis- und Warmzeiten. Bezogen auf die Exponate in der Fossilien-Vitrine machte er deutlich, dass heute noch lebende Arten von Tieren („rezent“) sich nicht sehr von den fossilen unterscheiden. Auch von besonderem Sammlerglück erzählte Jakob und versuchte, Wissenschaftliches für Laien deutlich zu machen.

Mit beim Freundeskreis engagiert sind neben Zink, Jakob und Wall der Mineraloge Dr. Michael Ecker und der Geologe Dr. Josef Merkt. Die fünf Verantwortlichen für die Mineralien- und Fossilienfreunde suchen weitere Mitstreiter und arbeiten daran, einen ständigen Raum – ein kleines Museum? – für ihre Sammlungen zu erhalten. Die „fünf Bs“ seien ihr Motto, sagt Wall: beschaffen, bestimmen, bearbeiten, bewundern, bewahren. Dazu haben sie für 2015 eine Reihe von Veranstaltungen geplant, von Vorträgen über Exkursionen zum Sammeln bis zum Bearbeiten.

