Von Kaisern, Künstlern bis zu Bleistiften

Zu einer sechstägigen Reise, gespickt mit Informationen zur politischen und kunsthistorischen Bedeutung der Städte Nürnberg und Bamberg, hatte der Kunstkreis 84 Riedlingen zusammen mit der Volkshochschule Donau-Bussen eingeladen. Sie war zudem geprägt von Begegnungen mit der Kunst vom Mittelalter bis zur Gegenwart und von Waltraut Jerger, Barbara Bulander und Sybille Kiemel bestens vorbereitet worden.

Das profunde Wissen von Antje Schirmer brachte den Oberschwaben Nürnberg näher, das heute rund 500 000 Einwohner zählt und im 14. Jahrhundert eine wichtige Handelsmetropole war. Als „oft belagert, aber nicht erobert“ überstand sie Jahrhunderte, bis alliierte Luftangriffe 1945 die Nürnberger Altstadt zu 90 Prozent zerstörten. Dennoch kann man heute 3,5 Kilometer entlang der äußeren Stadtmauer mit ihren noch 80 Toren flanieren, denn sie und andere historische Bauten wurden wieder aufgebaut. Dies gilt auch für das Wahrzeichen der Stadt, die Kaiserburg. Die Doppelburg zählt zu den geschichtlich und baukünstlerisch bedeutendsten Wehranlagen Europas.

Gastfreundlich von „Agnes Dürer“ begrüßt wurden die Oberschwaben im 1509 erworbenen und zwischen 1415 und 1418 erstellten Haus des berühmten Malers und Grafikers Albrecht Dürer, der aber auch Mathematiker und Kunsttheoretiker war. So vermaß er 2000 Menschen nackt, um das Ideal einer Person darstellen zu können, wusste „seine“ Agnes. Um Nachahmern das Handwerk zu legen, hat Albrecht Dürer mit den übereinander gelegten Buchstaben A und D das erste geschützte Markenzeichen der Welt begründet, berichtete stolz Inge Bickel in der Rolle der Künstler-Ehefrau.

Originale Kunstwerke von Albrecht Dürer konnten die Oberschwaben im Germanischen Nationalmuseum bewundern. Dort hängen die Portraits seiner Mutter Barbara und seines Lehrers Michael Wolgemut. Andreas Puchta stellte aus den 26 000 präsentierten Objekten einige wenige vor und ließ sie dank Anekdoten unvergesslich werden. Die Riedlinger Gruppe durfte den ersten Globus nach den Berechnungen von Martin Behaim bestaunen, wenn auch ohne Amerika. Das 20. Jahrhundert eröffnete nicht nur den Blick auf das Ernst-Ludwig Kirchner-Selbstbildnis „Der Trinker“ von 1914, sondern auch auf die Frankfurter Küche, die von der Designerin Margarete von Schütte-Lihotzky gestaltete Einbauküche auf engstem Raum. Wer sich auf eigene Faust durch die Räume begab, konnte sogar zwei Flügel des Riedlinger Klavierbauers Conrad Graf entdecken.

Begeisterung löste bei den Reisenden allein schon die Architektur des Neuen Museums aus, entworfen von dem Berliner Architekten Volker Staab. Dank vieler Glasflächen und seiner Transparenz schenkt es Ein- und Ausblicke und ist selbst schon ein Kunstwerk. Artan Hertwig führte durch die Ausstellung, die sich zur Aufgabe gemacht hat, Kunst und Design – ab 1940 und auch als Installation – sichtbar zu machen.

In Bamberg wies Katharina Pecht auf das „Bamberger Lächeln“ am Fürstenportal des steinernen Domes hin in der Darstellung des Jüngsten Gerichtes. Die Figuren allerdings sind nur Repliken. Original dagegen ist der Bamberger Reiter aus der Zeit um 1230. Im Gegensatz zu Nürnberg blieb Bamberg im Zweiten Weltkrieg von Angriffen verschont. Seit 1993 darf sich die 77 000-Einwohner-Stadt dank ihrer historischen Altstadt mit Bauten aus dem 11. bis 19. Jahrhundert Weltkulturerbe nennen. 1350 denkmalgeschützte Bauwerke befinden sich in der Stadt, vermittelte Gerhard Beck als Stadtführer. Einige davon stehen als „Klein-Venedig“ am Regnitz-Kanal.

Vor allem die Maler unter den Reisenden spitzten bei der Firmenbesichtigung des Bleistift-Herstellers Faber-Castell in Stein bei Nürnberg die Ohren, doch auch für alle anderen waren Firmen- und Familiengeschichte von großem Interesse und die zu beobachtende Produktion eines Bleistiftes vom Holzbrettchen bis zum lackierten und mit Noppen und Radiergummi versehenen Stift sowieso. Einen musikalischen Hochgenuss bescherte die „Capella Antiqua Bambergensis“ der Reisegruppe am letzten Abend mit mittelalterlicher Musik im Schloss Wernsdorf.

Wurde die Hinfahrt zum Bummel in Rothenburg an der Tauber unterbrochen, so krönte die Rückfahrt die Ausstellung „HAP Grieshaber und der Holzschnitt“ im Museum Würth in Künzelsau.