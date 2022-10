Von Hexen, armen Seelen und Hymermobilen

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Ungewöhnliches Bild beim Jahresausflug des Riedlinger Kirchenchors: Am Ausflug, zu dem auch die Familien der Chormitglieder eingeladen sind, nahmen 32 Erwachsene teil und sage und schreibe 21 Kinder. Sie alle erlebten einen schönen Tag, bei dem für jeden und jede etwas dabei war.

Nach der Ankunft führte Chormitglied Martin Stümke, der aus Bad Waldsee stammt, die Gruppe kenntnisreich durch seine Heimatstadt – rund um den Stadtsee in die schöne Innenstadt mit dem imposanten Rathaus, der Stadtkirche und dem Gute-Beth-Brunnen, der zu Ehren der Waldseerin Elisabeth Achler – als „die selige Gute Beth” bekannt – errichtet wurde.

Martin Stümke räumte auch mit einem Missverständnis auf. So stammt der Stadtname nicht von der Lage des Sees am Wald, sondern ist ein Hinweis auf den keltischen Stamm der Walchen. Aber auch persönliche Erinnerungen flocht er ein. Zum Beispiel, dass in seiner Kindheit die Stadtkinder und Landkinder in getrennte Grundschulen gingen – die aber keine 200 Meter voneinander entfernt waren.

Die Mittagsrast fand am Stadtsee statt. Bei einem opulenten Picknick ließen es sich die Ausflugsteilnehmer gut gehen. In Leiterwagen hatten die Riedlinger alles mitgebracht – Obst, Wurst, Käse, Brot. Was das Herz begehrte.

Nachmittags wurden zwei Programmalternativen geboten. Der Großteil der Gruppe, darunter die meisten Familien, besuchten das Hymermuseum. Wer wollte, nahm an einer Führung teil und lernte so viel über dieses Weltunternehmen der Wohnmobile und Wohnwagen kennen. Aber auch ohne Führung konnte man dank vieler Exponate, der Fotostationen und weiterer Attraktionen auf unterhaltsame Weise die Hymer-Welt entdecken.

Der kleinere Teil tauchte mit Paul Sägmüller in die mittelalterliche Welt des Aberglaubens ein. Kenntnisreich und mit Humor gelang es Sägmüller den Zuhörern nahezubringen, mit welchen Ritualen und Symbolen sich die Menschen damals gegen das Böse wappneten. So wurde den Verstorbenen z.B. Weihwasser auf die Lippen gegeben. Warum? Weil die Seele, wenn sie über den Mund entweicht, beim Vorbeifliegen Weihwasser aufnimmt und damit besser gegen den Teufel geschützt ist.

Beim gemeinsamen Abendessen fand der unterhaltsame Ausflugstag, der von Iris Fricker und Sybille Hudjera (Picknick) organisiert worden war, seinen Abschluss.

