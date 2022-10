Von heiter bis nachdenklich sind die Texte von Günther Weber, die er am Sonntag, 16. Oktober, 17 Uhr, in der Sankt Gerhard-Kapelle in Riedlingen bei einer Benefizveranstaltung zugunsten der Conrad Graf-Musikschule vorträgt.

Der einstige Loretto-Bäcker liebt das Verfassen von Texten seit seiner Schulzeit und hat diese Leidenschaft beim Gestalten von Werbezetteln weiterentwickelt. Als er wegen eines Rezeptbuchs angefragt wurde, schmuggelte er zwei eigene Geschichten darunter und machte so das Backbuch zu einem ganz besonderen. Es erscheint derzeit in der sechsten Auflage. In Schreibwerkstätten, bevorzugt in Inzigkofen, hat er seinen Stil verfeinert und es zur Meisterschaft gebracht. Davon zeugen ein weiteres Buch und Vorträge auf dem Loretto-Hof, die das jeweilige Sommerprogramm beendeten. Von deren Erlös profitierten in den vergangenen Jahren Kinder in Riedlingen, die dafür in der Stadtbibliothek eine Schreibwerkstatt besuchen durften.

Erwarten dürfen die Zuhörer und Zuhörerinnen Texte zu seinen Büchern, zum Thema Reisen, einem „Sonntag im Grünen“, „Zaungästen“ oder einem Ferienjob, einem „Sahnehäubchen“ aus der Reihe der Texte.

Musikalisch umrahmt wird die Lesung von Marion Kiefer am Violoncello. Der Eintritt zu der Benefizveranstaltung zugunsten der Conrad Graf-Musikschule ist frei. Sämtliche Spenden kommen ihr zugute.