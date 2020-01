Von Frauen mit Hut und Männern mit Damenjäckchen

„Vorwiegend heiter" lautete die Vorhersage im Kapuzinerkloster am frühen Sonntagabend. Waltraud Wolf, die Vorsitzende des Fördervereins der Conrad Graf-Musikschule Riedlingen, hatte zu einer Benefizveranstaltung eingeladen. Der Abend war nicht nur vorwiegend heiter, sondern äußerst heiter. Waltraud Wolf unterhielt mit Kostproben aus ihrer üppigen Glossensammlung, die die Journalistin schon seit vielen Jahrzehnten in der lokalen Presse veröffentlicht.

„Solche Sprachspielereien sind die Kür meines Berufes", sagte sie und lieferte den Beweis. Mit launigen Geschichten und Geschichtchen war das Publikum – die Stühle wurden knapp, es waren über hundert besetzt – bestens amüsiert. Es wurde gelacht und geklatscht und so mancher fand sich sicher in den Anektdötchen wieder.

Das passende Pendant dazu: Rainer Bohner versprühte ebenso gute Laune. Mit seinen selbstkreierten Liedern, Gitarren- und Mundharmonikaspiel verschaffte er der Glossenschreiberin kleine Pausen. Vertonte und getextete Erinnerungen, auch Humorvolles und Lebensweisheiten waren abgestimmt auf den Vortrag der nonchalanten Unterhalterin hinter dem Rednerpult. Manchmal müsse man sich auch selbst auf die Schippe nehmen. Das sagte Waltraud Wolf, als sie plötzlich mit einem Hutgebilde auf dem Haupt loslegte, mit dem die Schwäbin durchaus auch in Ascot beim Pferderennen für Furore gesorgt hätte. Ähnlich sah das wohl auch der erwachsene Sohn, als sie die extravagante, schwarze Kreation aus einem ehemaligen, kleinen Hutgeschäft in Riedlingen daheim vorführte.„Mama wir leben hier in einem Dorf und sind nicht am englischen Königshaus!" Auch der aus Berlin angereisten Tochter konnte nur ein „ganz witzig“ entlockt werden. Den zweiten Anlauf versuchte die stolze Hutbesitzerin bei der Verabschiedung des Pfarrers. Tapfer überstand sie die Reaktion der Feuerwehr: Die Mannen drehten sich prustend weg, als sie die festliche Szenerie betrat. Den dritten Versuch wagte sie nun am Sonntagabend.

Ihren Glossenfans gefiel nicht nur die Lady in Red mit Hut. Eigene und von ihr erzählte Geschichten reihten sich aneinander und wurden beklatscht. Wie etwa die Südfrankreichreise, bei der der Gatte auf dem Parkplatz extra vor Betreten eines vornehmen Restaurants in ein blütenweißes Hemd schlüpfte. Doch Einlass in den Gourmettempel bekamen Herren nur im Jackett. Die Schwaben verhielten sich natürlich schlau, trug die Gattin doch ein Kostüm. Das Kostümjäckchen diente so an diesem sicher unvergesslichen Abend dem Mann als elegantes Jackett. Lacher bekam auch der verschollene Schlüsselbund des einbruchssicher gemachten Hauses, der vor einem Wochenendausflug absolut nicht auffindbar war. Bei der Rückkehr steckte dieser ganz unschuldig von außen in der Haustüre! Nicht weniger skurril: Der Polizei- und Feuerwehreinsatz in einer Gemeindehalle, bei dem ausströmendes Gas in einem Raum vermutet wurde. Die Spezialisten des „Großeinsatzes" eruierten: Das „Gas" entströmte einem riesigen Bottich mit vorgeschnippelten Zwiebeln für eine Großveranstaltung, eine unverzichtbare Beigabe des schwäbischen Wurstsalats. Waltraud Wolf hatte auch Lustiges aus dem Kindermund mit Stift auf Papier festgehalten. Mutter: „Wer war am Telefon?" Tochter: „Der Mann, der bei uns wohnt!"

Damit sich die Lachmuskeln entspannen konnten (und das erst nach einigen Zugaben) griff Rainer Bohner nochmals in die Saiten. Alle sangen aus voller Kehle, sogar mehrstimmig „Kein schöner Land".