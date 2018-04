Von der Terrasse auf die Bühne

Sie bringen die schönsten Rock- und Popsongs der letzten fünf Jahrzehnte zum Klingen – fast rein akustisch und ganz „easy“ vom Hocker. In diesem Jahr bringt Unplaqued Prochecked die „Frei sein“-Tour auf die Bühne.

Woran erkennt man einen richtig guten Song? Daran, dass er auch in der Lagerfeuer-Version zur Klampfe funktioniert. Das fanden auch fünf alte Schulfreunde aus Aulendorf und Bad Schussenried, allesamt Band-erfahrene Haudegen jenseits der 50, die es jetzt musikalisch etwas lockerer angehen. Vor 35 Jahren waren sie zusammen am Gymnasium Aulendorf: Gitarrist Hans-Peter Müller und sein Bruder Jürgen am Mini-Schlagzeug, Bassist Thomas „Speedy“ Schmid, Gitarrist und Geiger Elmar Schmid sowie Keyboarder und Akkordeonspieler Berthold Porath. Was herauskommt, wenn man sich bei einem Bier auf der Terrasse überlegt, was es früher für geile Songs gab und dazu noch eigene Songs schreibt, das haben sie in ihr vierstündiges Programm gepackt.

„Frei sein“-Tour bedeutet für die Musiker bekannte Titel aus der Rock- und Popgeschichte frei zu interpretieren und doch den Grundcharakter der Hits beizubehalten. AD/DCs „Highway to Hell“ in einer Countryversion spielt ja auch nicht gerade jede Band. „Frei sein“-Tour spiegelt aber auch das Lebensgefühl der fünf Musikern wider: „Im ‚zarten Alter‘ von Ü50 schreit so manche Seele nach Freiheit und wir lassen das dann bei der Musik raus“, sagt Hans-Peter Müller.

„Take It Easy“ von den Eagles war wie das Motto des Abends: Entschleunigt und gut gelaunt ging es durch Hits der 70er-, 80er- und 90er- Jahre. Von UB40s „Red Wine“ und „Satellite“ von den Hooters war einiges geboten. Die beste Stimmung kam auf, als zu „Whiskey In The Jar“ die Fiedel ausgepackt wurde.

Zu jedem Song eine Anekdote

Dazu gab es Irische Traditionals, jede Menge Crosby, Stills, Nash & Young, Country und einige Songs, die man selten hört, wie Eric Burdons „San Francisco Night“ Zu fast jedem Song wusste Berthold Porath eine kleine Anekdote bei zu steuern. „Rock’n’Pop Storytelling“, kurzweilig und sehr interessant.

Bis weit nach Mitternacht wurde im bis auf den letzten Platz gefüllten Engel getanzt und gerockt.