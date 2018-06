Von der Kinderecke bis zum Hochzeitstag

„Von Troldhaugen nach Kythera“ nennt Harald Streicher sein Soloprogramm als versierter Pianist, das er am Samstagabend auf dem Sauter-Flügel im Riedlinger Refektorium vorstellte. Dabei interpretierte er Claude Debussy aus Frankreich und Edvard Grieg aus Norwegen mit persönlich großer Ausdruckskraft.

Der Franzose Claude Debussy und Edvard Grieg, Norweger mit schottischen Wurzeln, sind Zeitgenossen. Ihre Schaffensperiode weist in die zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts. In dem Gesprächskonzert, wie Streicher seine Interpretationen bezeichnete, verlieh er lyrischen Stücken ebenso wie Balladen oder hochzeitlichen Klängen ihr eigenständiges Profil.

Nach Debussys „Tarantella styrienne“ nahm Streicher die Zuhörer mit in dessen „Children´s Corner.“ Diesen Klavierzyklus hat Debussy seiner Tochter gewidmet. Sechs eigenständige Episoden sollten Einblicke in Debussys Familienleben geben. Jumbo konnte ein Stoffelefant sein, Doll eine asiatische Puppe. Beide charakterisierte Debussy auf klangtypische Weise: Prägnante Einzellaute vor allem in der linken Hand sollten für die Füße des Elefanten stehen, orientalisch anmutende Klänge die Puppe symbolisieren. Pianist Streicher verstand es, durch seine variable Anschlagstechnik und seine Interpretationskunst jeder Figur ein eigenständiges Profil zu verleihen. Bei „Snow is Dancing“ konnte man sich an tänzerischer Leichtigkeit erfreuen, um mit einem kleinen Hirtenjungen danach entwischte Schafe wieder einzufangen. Als Gegenpol zu „Little Shepherd“ zeigte der rhythmisch geprägte afro-amerikanische „Cake-walk“ als Modetanz jener Zeit, dass auch in der Kinderecke die große weite Welt bereits Einzug gehalten hat.

Im zweiten Konzertteil führte der Weg von Debussys „Valse romantique“ mit heiteren Einwürfen der hellen Sphären des Klaviers, wie man sie bei Debussy nicht unbedingt vermutet, zu einer Ballade. Ihr generell trauriger Inhalt wird durch tiradenhafte Intermezzi jedoch immer wieder aufgehellt. Gefühlvoll gestaltete Partien in „La plus que lente“ leiteten über zu „L´isle joyeuse“, als einem der bedeutendsten Werke von Debussy. Streicher fertigte aus den fünf Einzelaspekten ein bedeutsames Klaviergemälde,

Das Können von Harald Streicher kam auch bei Edvard Grieg zum Tragen. Man war erstaunt, wie vielseitig „Lyrische Stücke“ sein können. Kraftvolle Passagen mit vielen parallelen Sequenzen in einem „Norwegischen Bauernmarsch“, der „Zug der Zwerge“ durch den gesamten Resonanzraum des Instruments, dazu perlende Linien als Gegensatz zu prägnanten Basstönen, ergaben bei „Notturno“ eine ganz eigenartige Stimmung. Zu der klangreichen und doch weichen Ausgestaltung des „Scherzo prestissimo leggiero“ passte das „Glockengeläut“, klar angeschlagen und ohne Hektik verhallend. Auf die besinnliche „Elegie“ mit klarer Melodieführung folgte ein „Valse“ mit organischen Steigerungen.

Tonlich in sich gekehrt offenbarte eine Grieg-Ballade eine gewisse Schwermut, die nur durch filigrane Einschübe aus ihrer Trauer gelöst wird. Gerade dadurch führte sie zum „Hochzeitstag auf Troldhaugen“, einer der meisterlichen Werke Griegs. Streicher formte diese Komposition zu einer pianistischen Wiedergabe der Extraklasse. Klare Rhythmen im „Tempo di Marcia“ wechselten mit freudig virtuos gestalteten Passagen, garniert mit feinfühlig transparent dargebotenen Zwischenspielen. Besonders andauernder Applaus lohnte einen der Höhepunkte des Klavierabends. Bei all seinen Interpretationen bestach der Pianist nicht nur durch seine Virtuosität und sein großes Potenzial an Ausdruckskraft, sondern auch durch seine Körpersprache, durch die er jeder Darbietung zu speziellem Profil verhalf.

Im Namen des Fördervereins der Conrad-Graf-Musikschule dankte Waltraud Wolf dem Künstler für sein begeisterndes Konzert ohne Honorar und allen Zuhörern für ihre Spenden, die dem Förderverein zur Unterstützung der Musikschule zugute kommen. (tz)