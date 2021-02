Von der Kaserne ins Pflegeheim

In den Alten- und Pflegeheimen, wo viele schutzbedürftige Menschen leben, gibt es zurecht sehr strenge Auflagen, was die Besuche von Angehörigen betrifft. Diese dürfen ihre Großeltern, Eltern, Ehepartner und Freunde nur besuchen, wenn sie sich einer PoC-Antigen-Schnelltestung unterziehen. In den vergangenen Wochen hat geschultes Pflegepersonal vom Seniorenzentrum diese im Volksmund genannten „Corona-Schnelltests“ durchgeführt, die jeweils 48 Stunden Gültigkeit haben. Dies bedeutete einen sehr hohen Aufwand für die ohnehin stark belasteten Pflegekräfte und Rebecca Willmann, die seit wenigen Tagen das Riedlinger Altersheim leitet, hat beim Landratsamt Bedarf für den Einsatz der Bundeswehr angemeldet. Bereits am Donnerstag voriger Woche ist ein Team nach Riedlingen gekommen und gemeinsam hat Rebecca Willmann mit ihnen die Lage vor Ort besprochen und überlegt, wie die Soldaten bei der Umsetzung des Hygienekonzepts und bei dem damit verbundenen hohen administrativen Aufwand helfen können. Insgesamt 18 Soldaten aus der Kaserne in Kleinaitingen sind derzeit im Landkreis tätig und diese sind eingeteilt in Teams von jeweils zwei Personen.

In Riedlingen haben am Montag Oberleutnant Florian Vetter und Stabsfeldwebel Martin Michel ihren Dienst im Konrad-Manopp-Stift angetreten. Die Besucher können das Haus während der Besuchszeiten (täglich von 10 bis 12 Uhr und von 14 bis 16 Uhr) durch den geöffneten Haupteingang betreten und müssen sich zunächst gründlich die Hände desinfizieren, worüber der gestrenge Oberleutnant in Arbeitskleidung wacht. Anschließend wird ein Datenblatt ausgefüllt und vom Besucher unterschrieben und danach geht es zum „Testzentrum“. Dieses befindet sich im Erdgeschoss rechts neben dem Eingang und hier wartet Stabsfeldwebel Michel in Schutzkleidung. Die Besucher dürfen auf einem bequemen Sessel Platz nehmen, und der Soldat nähert sich mit einem sehr langen dünnen Wattestäbchen. Der Kopf muss in den Nacken, der Mund bleibt leicht geöffnet und ganz behutsam und vorsichtig „bohrt“ sich das Wattestäbchen mit drehenden Bewegungen sehr weit die Nase hinauf. Als es unangenehm wird, spürt man gleichzeitig, dass langsam wieder „rückwärts“ gedreht wird und nach wenigen Augenblicken ist die unangenehme Prozedur vorbei. Dann dauert es noch weitere 15 Minuten, bis das Testergebnis vorliegt und der Warteraum hierfür ist die Kapelle des Manoppstifts. Hier könnte man ein Stoßgebet zum Himmel schicken, dass die Testung negativ ausfällt, was für die Besucher positiv ist, denn jetzt können sie endlich zu ihren Angehörigen aufs Zimmer oder diese zu einem kleinen Spaziergang in den schönen Park des Heimes ausführen.

Zwischen 30 und 50 Testungen täglich führen die Soldaten durch, die normalerweise beide einen Schreibtischjob in der Kaserne haben und für ihre neue Aufgabe, zu welcher sie eingeteilt worden sind, eine Online-Schulung und eine kurze Unterweisung im Gesundheitsamt bekommen haben. Für die beiden in Riedlingen tätigen Soldaten ist es „eine interessante Abwechslung“ wie Martin Michel sagt, der zuerst skeptisch war: „Jetzt werden wir ohne Vorbereitung auf die Menschheit losgelassen“, meinte er zuerst, aber er hat schnell gelernt, sehr routiniert und mit viel Rücksicht diese Tests durchzuführen. Viele positive Rückmeldungen hat er schon bekommen, die ihm bescheinigen, dass er ganz feinfühlig vorgeht. „Sehr nett für uns ist es auch, mit vielen Menschen in Kontakt zu treten“ sagt Florian Vetter, „und wir sind hier willkommen und werden überdies exzellent verpflegt.“ Abends fahren die beiden Soldaten nach Biberach, wo sie für die kommenden drei Wochen gemeinsam mit ihren Kollegen im Zimmereizentrum untergebracht sind.

Rebecca Willmann ist sehr froh, dass es mit der Unterstützung seitens der Bundeswehr geklappt hat: „Wir sind so dankbar für diese Hilfe“, meint sie und hofft, dass es sich nach dem 17. Februar – da sind die drei Wochen schon wieder vorbei – eine andere gute Lösung anbahnt, damit die Bewohner Besucher empfangen können und die Mitarbeiter des Hauses entlastet werden.