Vom „ratternden Gitterkalb“ bis zum Millennium-Memory

Er ist schon ein Phänomen, dieser Timo Brunke, dem vormittags Schüler eineinhalb Stunden bei seinen Vorträgen höchste Konzentration schenken und der am Abend ein nicht weniger aufmerksames erwachsenes Publikum „downtown“ in Riedlingen zu Begeisterungsstürmen hinreißt mit seinen Wortspielereien, Lautgeschöpfen, Knittel-Raps, Erzählgedichten, Versen. Dabei hat alles, was er sagt, Witz und Hintersinn. Sei es die Beschreibung seiner Heimatstadt Stuttgart oder der Einkauf im Supermarkt mit dem „ratternden Gitterkalb“. Welche Beobachtungsgabe!

Die Erinnerung an die Horror-Szenarien, die dem Jahrtausendwechsel vorausgesagt waren, veranlasst ihn in einem genialen „Millennien-Memory“ „zweitausend Jahre Revue passieren lassen, Massen von Ereignissen erfassen, Taten mit allen Sinnen auf Raten erinnern“. Er thematisiert in „Das Konstrukt“ die Automationswelle und beschreibt in einer „Schauerballade“ das traurige Ende des neugierigen Aupairmädchens Evelyn zwischen aussortiertem Tand und weiß, dass man in einem großen Möbelhaus alles findet, nur nicht das, was man sucht. Er entführt zu Trollen in die Halle des Bergkönigs und zu König „Yndlingdyr“. „Siehst du dort den Trunkenbold, wie er schmollt, Augen rollt, sich erst wälzt auf seinem Thron und dann heruntertrollt?“

Seine Vorträge sind voller Rhythmus, Musikalität. Gestik und Mimik tun ein Übriges, sie zum Vergnügen zu machen, wie seine Lautschöpfungen, die sich aus dem überraschten „Ich hätte einen Vogel, hat mir ein Freund gesagt“ entwickeln und das Publikum zum Kichern bringen. Dabei ist es nicht das junge, für das sich laut seines Vorsitzenden Herbert Theisinger die Dürrson-Stiftung als Veranstalterin Timo Brunke ausgewählt hat. Es sind eher Frauen und Männer „im gesetzten Alter“, die nicht weniger Spaß an dem Abend im Lichtspielhaus haben, zu dem der Wortkünstler die Riedlinger beglückwünscht. Er lobt die „herrliche Akustik“ und findet den Raum „einfach großartig“. Ein Adjektiv, das auch auf den Künstler passt, den Tausendsassa, der sich ganz „krass“ auch in der Jugendsprache auszudrücken versteht und sich auf Schwäbisch verabschiedet. „Auf Wiedersehen“, ertönt es da aus dem Publikum, mit Betonung auf „Wiedersehen“.