Vom Kraftwerk bis zu Kneipp’schen Güssen

Das Programm des VHS-Semesters für Frühjahr und Sommer steht fest. In 186 Kursen werden spannende, interessante, kreative und auch eine Vielzahl an neuen Veranstalten geboten. Einige der Kurse beschäftigen sich mit dem Thema „Wasser“, dem sich die Kursteilnehmer auf die unterschiedlichsten Arten zuwenden können. Das Heft erscheint am Freitag, 16. Februar.

Die vielfältigen Aspekte des Wassers zu präsentieren, war die Idee der Programmgestalter in diesem Semester. Wasser stehe nicht von ungefähr an erster Stelle in der Reihe der vier klassischen Elemente, schreibt der VHS-Vorsitzende Eberhard Schneider in seinem Vorwort zum neuen Programm. Kein anderer Stoff präge unseren Planeten und unsere Existenz mehr als das Wasser.

Am 19. April bietet der Altertumsverein mit Hilde Teschner eine Stadtführung zum Thema „Wasser“ an. Auch das Wasserkraftwerk am Mühlbach ist Thema eines Abends im Juni mit Karl Birk. Es gibt eine Führung durch die Kläranlage, ein Vortrag beschäftigt sich mit der Gewässerentwicklung von 1900 an. Der Nabu geht auf Spurensuche nach dem Biber und bietet eine geführte Kanutour im Naturschutzgebiet Donauwiesen. Auch die Fotofreunde Riedlingen haben sich mit dem „Wasser“ auseinandergesetzt und eröffnen am 12. April eine Fotoausstellung. Im Kurs „Naturkosmetik mit Duft-Hydrolaten“ mit Sabine Setz nähern sich die Teilnehmer dem Wasserthema von der kosmetischen Seite, mit Hans-Peter Schreijäg und dem Kneipp-Verein geht es um Kneipp’sche Güsse an der Oase der Gesundheit und Dr. Christa Enderle gibt Tipps zum ausgewogenen Flüssigkeitshaushalt.

Im Fluss der Zeit

Brunnen und andere Kunstwerke stehen im Mittelpunkt einer Führung im Juni in Altheim, die verbunden ist mit Geschichte und Geschichten rund um die Bedeutung von Biber und Co.. Waltraud Wolf führt von den Bremer Stadtmusikanten bei der Schule bis zum Christophorus am Ortsende in Richtung Andelfingen. „Wasser im Garten“ erklärt Landschaftsarchitekt Bruno Groß-Auerbach im Mai in Dürmentingen. Das Schwimmen können Kinder in Ertingen ab 23. Februar erlernen. Erwachsene sporteln bei Aqua-Zumba und Power-Aquafitness. In Unlingen referieren Markus Föhr und Eberhard Schneider am 6. Juli zum Thema „Die Kanzach bei Unlingen im Fluss der Zeit“. In Uttenweiler klärt Harald Müller am 4. Mai die Frage „Woher kommt unser Lebensmittel Trinkwasser? Natürlich aus dem Wasserhahn“.

Auch auch in den anderen Bereichen ist die VHS breit aufgestellt. In der jungen VHS bietet Deborah Kliebhan für kleine Ballerinen „Tanzen mit der Eiskönigin Elsa“, Omrit und Lea Kaleck begeben sich mit Kindern in die Welt des Musicals. Speziell für Frauen bieten Helmut Frankenhauser und Albert Münch einen Kurs „Mein Fahrrad, gepflegt und technisch okay?“ Im sportlichen Bereich haben die Teilnehmer die Wahl zwischen Piloxing, Zumba, Bauch – Beine – Po, Gymnastik für Senioren, Yoga und vielen anderen sportlichen Betätigungen.

Auch kulturelle Veranstaltungen und Vorträge kommen nicht zu kurz. Die Werner-Dürrson-Stiftung veranstalten die 1. Riedlinger Literaturtage. Am Samstag, 21. April, liest Joachim Zelter aus seinem neuen Roman. Weiter geht es dann am Abend mit der langen Nacht der Poesie im Refektorium des Kapuzinerklosters. Fünf Lyriker aus Deutschland und der Schweiz lesen aus ihren Werken. In Zusammenarbeit mit dem Altertumsverein gibt es einen Vortrag mit Prof. Dr. Franz Quarthal zum Thema „Riedlingen und der Kampf der Donaustädte gegen die Truchsessen von Waldburg. Es gibt Veranstaltungen zu Tanz, Mode, Musik, Sprachen oder Bastel- und Kochkurse.

Neu ist das Erscheinungsbild des Heftes. Berthold Müller hat sich vom Thema „Wasser“ inspirieren lassen und das Titelblatt der Broschüre entworfen. Eine weitere Neuerung gibt es in der Außenstelle in Uttenweiler. Auf die bisherige Leiterin Sonja Hoheisel folgt Nicole Nusser. Die Teilnehmer der Uttenweiler Kurse können sich im neuen Semester im dortigen Rathaus bei Heidrun Beck anmelden.